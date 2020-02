Finale: TULLN - TRAUTMANNSDORF 17:4. Die nur mit acht (!) Feldspielern angereisten Gäste hatte nicht den Funken einer Chance. Das zweite Finalspiel war noch viel schneller entschieden als das erste, das mit einem 18:4-Auswärtssieg der Tullner geendet hatte. „Wir müssten beginnen, Handball zu spielen bei diesem Ergebnis“, lachte EHC-Obmann Willi Hummel.



Für Patrick Privoznik war es das letzte Spiel auf der Tullner Betreuerbank. Nach drei Jahren und einem Monat, in denen er den EHC zu drei Landesmeistertiteln und einem zweiten Platz geführt hatte, trat er zurück. „Es ist mit meinem Beruf und meiner Selbstständigkeit zeitlich nicht mehr zu vereinbaren. Ein Traineramt nimmt viel Zeit in Anspruch, bei drei, vier Spielen konnte ich gar nicht dabei sein …“ Sein Fazit zur abgelaufenen Meisterschaft: „Die Saison hat durchwachsen begonnen. Das erste Spiel haben wir fast verloren, das zweite wirklich.“ Die Niederlage gegen den späteren Finalisten Trautmannsdorf sollte die einzige in der ganzen Saison bleiben. Die Finalspiele waren eine eindeutige Angelegenheit. Fast zu eindeutig: „Schade, dass es so einseitig war, dass wir so hoch gewonnen haben, dass gar keine Spannung aufgekommen ist. Aber Gratulation an Trautmannsdorf, dass sie überhaupt ins Finale gekommen sind.“



Willi Hummel, der Mr. EHC Tulln, war zufrieden: „Die Burschen haben eine gute Leistung gebracht, sind brav gelaufen.“ Der Tullner Weg, die Jugendarbeit zu forcieren, trägt jedenfalls Früchte: „Wir verlieren unsere besten Spieler an Bundesliga-Vereine, können und wollen sie nicht halten. Wenn sie es dort nicht schaffen, kommen sie gerne zurück.“ Stephan Fellinger, Jan Blüml, Maximilian Handl, Julian Krenn oder Robin Brezina sind beste Beispiele.