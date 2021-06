Hofübergabe beim UHC Tulln! Günter Grossberger wurde bei der Generalversammlung zum neuen Obmann gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Bernd Zeh an. Dieser bleibt dem Verein als Präsident erhalten – eine Funktion, die er bereits unter seinem Obmann-Vorgänger Andreas Schmölz, der im April 2013 Obmann geworden war und das Amt im Dezember 2015 an Zeh übergeben hatte, bekleidete. „Bernd Zeh hat den Verein sehr gut geleitet und etwas Tolles aufgebaut“, dankte Grossberger und erinnert etwa an den umjubelten Aufstieg der Herren vor zwei Jahren. „Wir versuchen, den erfolgreichen Weg fortzusetzen.“

Wolfgang Stritzl UHC hat gute Wahl getroffen

Die Idee, den UHC Tulln als Obmann in die Zukunft zu führen, sei eher spontan entstanden – bei einer Jugendtrainerbesprechung am 3. Juni, in der es eigentlich nur um Planungen der Mädchen für die kommende Saison gehen sollte. „Da haben sich erste Gespräche ergeben, und nach einigen weiteren Telefonaten ist in mir relativ kurzfristig der Entschluss gereift, das Steuer herum zu reißen.“

Erstmals sind auch Damen im Vorstand – eine bewusste Entscheidung. „Wir wollen unsere Damen einbinden, da wir ja auch viele Mädels und eine Damenmannschaft haben.“

„Wir sind ein Verein für die Jugend“

Priorität hat das Forcieren der eigenen Jugend. „Unseren Verein gibt es ja in erster Linie für den Nachwuchs. Der Einbau in die Damen- und Herrenmannschaft ist unser oberstes Ziel.“ Apropos Jugend: Die bereits bestehenden Kooperationen mit den Schulen sollen beginnend im Volksschulbereich weiter intensiviert werden.

Aushängeschilder des Vereins sind freilich die beiden Erwachsenen-Mannschaften. Sowohl Damen, als auch Herren spielen in der Bundesliga, der 2. Leistungsstufe Österreichs.

Nach der enttäuschenden Saison – nur die Liga-Umstrukturierung verhinderte die Abstiegsspiele gegen Graz – gab es einige Angebote für Tullner Spieler. „Trotzdem ist es uns gelungen, alle österreichischen Spieler und insbesondere unsere Tullner zu halten“, freut sich Grossberger.

Die neue Mannschaft ist komplett

Von den Legionären hat sich der UHC getrennt. Die beiden hochkarätigsten Neuzugänge sind Heimkehrer Oliver Nikic und der Slowake Lukas Majbik, der nach seinen Jahren in Deutschland gut Deutsch spricht. Als Ergänzung zu Kreisspieler Max Wolffhardt verpflichtete Tulln Max Wagner. Der routinierte Mann hat zuletzt für Hollabrunn gespielt und ist auch für die Defensive eine Verstärkung. Der Konkurrenzkampf im Tor ist eröffnet. Als dritten Tormann neben Andreas Schwarz und Neuzugang Arianit Nimanaj (St. Pölten) holte der UHC Florian Haag (Fivers). „Er ist auch kameradschaftlich eine Bereicherung. Der Beste der drei soll spielen.“

Großes Ziel ist es, „Feuer in die Mannschaft und Stimmung in die Halle zu bringen“. Trainer Raimund Auß sei der ideale Mann, „Spaß, Motivation und Freude zu wecken. Wir arbeiten Hand in Hand, so bei allen Transfers“. Diesbezüglich ist es Grossberger ein Anliegen, sich beim scheidenden sportlichen Leiter Günter Grafelmann zu bedanken. „Er hat alle Transfers abgewickelt und ist vorher auch als Trainer eingesprungen.“ Die Position des sportlichen Leiters der Herren ist derzeit offen.

Erster offizieller Auftritt des neuen Vorstand-Teams, das auf zwei Jahre gewählt wurde, ist das Grillfest am 1. Juli.