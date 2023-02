Tullner Sieg in Eisenstadt: Entscheidender Treffer fiel in Unterzahl

Werbung

Die Tullner legten in Eisenstadt wie aus der Pistole geschossen los und führten bereits in der ersten Minute durch einen Blüml-Treffer mit 1:0. Das Team von Coach Klepp dominierte die Begegnung im ersten Drittel und hatte kaum Probleme mit den Raptors. Einziges Manko: Die Chancenverwertung. Zu viele Möglichkeiten blieben ungenutzt.

Das sollte sich im zweiten Drittel bitter rächen. Ganze drei Treffer fingen sich die Eishockeycracks aus der Rosenstadt im zweiten Abschnitt ein. Stippls sorgte mit seinem Treffer zwar dafür, dass man nicht ganz abriss, der Zwischenstand von 2:3 nach dem zweiten Drittel spiegelte aber nicht das Kräfteverhältnis auf dem Eis wieder.

Entscheidung im Schlussdrittel

Im Schlussdrittel stellte der Coach dann seine Linien etwas um und brachte sein Team damit zum Erfolg. Zunächst stellte Jaroslav Ostrom mit seinem ersten Treffer für die Tullner auf 3:3. „Sein erstes Tor war gleich ein sehr wichtiges. Er hat sich schön durchgesetzt und seine Physis perfekt ausgespielt“, war der Trainer voll des Lobes.

Den Siegestreffer steuerte dann der Kapitän bei. Ausgerechnet in Unterzahl kam Jan Blüml an der blauen Linie an die Scheibe und zog unhaltbar ab. „Das zeigt wie wichtig er für uns ist. Als Führungsspieler und mit seinen Qualitäten auf dem Eis“, so Klepp.

Das letzte Spiel der Saison steigt bereits am Freitag ab 19:45 Uhr in Tulln. Es geht gegen die Ternitzer Eiswölfe, mit denen die Tullner ohnehin noch eine Rechnung offen haben. „Im ersten Spiel haben wir uns unter unserem Wert verkauft. Wir brennen auf die Revanche,“ gibt Klepp die Marschrichtung vor.