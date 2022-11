Tullner Sieg in St. Pölten: „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“

Werbung

Nach der herben Auftaktpleite vor wenigen Wochen in Amstetten sind die Tullner Eishockeycracks in den letzten beiden Runden so richtig in Fahrt gekommen. Letzte Woche gelang ein deutlicher Heimsieg gegen die Raptors aus Eisenstadt und am jüngsten Wochenende glänzte die Mannschaft aus der Bezirkshauptstadt bei einem souveränen Auftritt in St. Pölten.

Stanglberger brachte die Tullner nach Assist von Fuchs im ersten Drittel in Führung. Die Hawks verkürzten im zweiten Drittel zwar zunächst durch Lang auf 1:1, doch Blüml stellte mit einer schönen Einzelaktion den knappen Vorsprung wieder her.

Im Schlussdrittel konnten die Hummels dem Spiel aber endgültig ihren Stempel aufdrücken. Nachdem die Gastgeber zwischenzeitlich auf 2:2 verkürzten, brachte Stippl seine Farben nach Vorarbeit von Fuchs erneut in Führung.

Stangelberger war es dann, der den Sieg in trockene Tücher brachte. Knapp über eine Minute vor Schluss stellte er auf 2:4 und in der letzten Minute, als die Gegner schon mit leerem Tor spielten, stellte er den Endstand von 2:5 her.

Besonderes Lob für die Torfrau

„Das war eine tolle Mannschaftsleistung und ein richtiger Arbeitssieg“, fasste Coach Christian Klepp die Partie im Nachgang zusammen. Besondere Rosen streute er der Torfrau Nicole Arnberger. „Sie hat uns in den ersten beiden Dritteln mit tollen Paraden im Spiel gehalten und uns überhaupt eine Chance gegeben, dieses Spiel zu gewinnen. Im letzten Drittel hat die Mannschaft es ihr mit hoher Effizienz vor dem gegnerischen Tor dann gedankt.“

Bereits am Freitag geht es mit einem Heimspiel weiter, wenn die Bulls aus Traiskirchen um 19.45 Uhr in Tulln gastieren. Auch hier ist den Tullnern ein Sieg zuzutrauen.