Ein Split für die Tullner Hummeln

Am Donnerstag gastierten die Tullner Eishockeycracks in Stockerau zum Derby. Die Teams kennen sich ausgezeichnet, spielten doch zahlreiche Spieler in der Jugend noch zusammen. Es entwickelte sich eine hochkarätige Partie. Tulln legte zweifach vor, Stockerau glich aber beide Male aus. Am Ende war es Hübl, der fünf Minuten vor dem Schluss für die Entscheidung zum 2:3 sorgte.

Gegen Ternitz setzte es wenige Tage später dann eine glatte 0:3 Abfuhr. Hier haderten die Tullner mit der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

„Stockerau war ein wirklich starker Auftritt, in dem wir immer kühlen Kopf bewahrt haben, auch wenn es spannend wurde. In Ternitz haben wir unsere Chancen einfach nicht genutzt“, ließ Coach Klepp wissen.