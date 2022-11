Gelungene Heimpremiere für Tulln

Werbung

Nach der klaren Auftaktniederlage im ersten Saisonspiel in Amstetten ging es für die EHC Hummels Tulln diesmal gegen die Eisenstadt Raptors und somit gegen ein Team auf Augenhöhe. Die Hummels waren klarerweise um Wiedergutmachung bemüht und setzten sich mit 6:3 durch.

Bereits im ersten Drittel zeigten die Tullner sich feldüberlegen und dominierten die Partie. Maschat und Fellinger stellten für die Gastgeber auf 2:0, bevor Eisenstadt durch Prior auf 2:1 verkürzen konnte. Die Witterung machte beiden Teams im ersten Drittel das Leben schwer. Zuerst Regen und dann auch noch Schneefall machten das Spiel sehr langsam.

Im zweiten Drittel besserten sich die Rahmenbedingungen aber schlagartig und das Spiel nahm neues Tempo auf. Die Tullner blieben weiterhin am Drücker, vergaben aber zahlreiche Möglichkeiten. So kam es, wie es kommen musste und die Eisenstädter glichen 20 Sekunden vor dem Drittelende mit einem glücklichen Schuss von Prior zum 2:2 aus.

Souveränes Schlussdrittel der Gastgeber

Im Schlussdrittel zeigten die Hummels sich dann allerdings von ihrer besten Seite und die Überlegenheit auf dem Feld wurde jetzt auch auf der Anzeigetafel sichtbar. Diesmal wurden die zahlreichen Chancen nämlich nicht mehr vergeben, sondern hochprozentig in Tore umgemünzt. Fellinger eröffnete die hochkarätige Torparade der Tullner mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von knapp elf Minuten.

Coach zeigte sich nach Spiel zufrieden

Dorazil konnte für die Gäste zwar zwischenzeitlich auf 5:3 verkürzen, doch Fuchs stellte in der 56. Minute nach Vorarbeit von Fellinger den 6:3-Endstand her und sorgte somit für eine gelungene Heimpremiere. „Kompliment an die gesamte Mannschaft. Die anfängliche Unkonzentriertheit konnte im letzten Drittel abgelegt werden und somit der verdiente erste Heimsieg eingefahren werden. Weiter so“, war Coach Christian Klepp begeistert.