Knapper Sieg und späte Niederlage für Tullns Hummeln

Die Tullner Eishockeycracks waren vergangene Woche gleich doppelt in der 1. Landesliga im Einsatz.

Am Mittwoch stand das Heimmatch gegen den Stockerauer Eissportverein auf dem Programm. Bereits nach drei Minuten liefen die Gastgeber einem Rückstand hinterher, nachdem Russocki die Gäste aus Stockerau in Führung brachte. Lassmann konnte nach Vorarbeit von Blüml ausgleichen, doch nur wenige Minuten später waren es erneut die Gäste die vorlegten. Durch einen Treffer von Handl ging es dann aber doch bei 2:2 in die erste Drittelpause.

Auch im zweiten Drittel legten die Gäste vor und das zwischenzeitliche 2:3 hielt bis zur 43. Minute, als Maschat auf 3:3 stellte. Am Ende hatten die Gastgeber aus der Rosenstadt aber noch mehr Kraft und münzten ihren Vorteil durch einen Handl-Treffer noch zum 4:3-Erfolg um.

„Das war wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben uns vom Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen. In diesen Phasen hilft uns das gute Klima, das wir im Team haben, um die Ruhe zu behalten“, analysierte Coach Klepp die Leistung seiner Truppe.

Nach nur kurzer Verschnaufpause ging es auch schon mit dem Spiel gegen die Wöfe aus Amstetten weiter. Trainer Klepp weilte zu diesem Zeitpunkt bereits in den USA und so stand Teemu Korhonen auf der Trainerbank, unterstütz von Markus Maschat, der den Spielertrainer machte.

Die Hummeln konnten die Tabellenführer aus Amstetten durchaus fordern und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Erst im Schlussdrittel stellten die Wölfe nach Fehlern der Tullner auf 3:5. „Es war eine spannende Begegnung. Am Ende hatten wir durchaus noch Möglichkeiten auf den Ausgleich, aber wir haben die Scheibe einfach nicht ins Netz gebracht. So ist das manchmal im Sport“, ließ Maschat wissen.