Tullner Niederlage bei den Eiswölfen

Eiswölfe Ternitz - EHC Tulln 5:4 (0:3,2:1,3:0).

Die Auswärtspartie bei den Ternitzer Eiswölfen ist aus Sicht der Tullner äußerst bitter verlaufen. Dabei starteten die Gäste wie aus der Pistole geschossen. Bereits nach 80 Sekunden Spielzeit brachte Fellinger die Gäste nach einem Alleingang in Führung. Nur fünf Minuten später legte Luca Lassmann nach schönem Zuspiel von Christian Gutschier auf Sandro Lassmann auf, der den Puck über die Linie brachte.

Das erste Drittel blieb fest in der Hand der Tullner, die nach 13 Minuten erneut zuschlugen. Erneut war es Stephan Fellinger. Ab dem zweiten Drittel verlief das Spiel aber auf Augenhöhe und die Eiswölfe wurden immer besser. Dennoch ging Tulln bei 2:4 mit einem leichten Vorsprung ins Schlussdrittel. In diesem hatten die Gastgeber aber die größeren Energiereserven und erzielten rasch den Ausgleich, bevor Brenneis nach Vorlage von Kirsteuer in der 53. Minute den Endstand von 5:4 für die Gastgeber herstellte. Das nächste Duell der Kampfmannschaft findet am 4. Februar daheim gegen Amstetten statt.

Da der Spielbetrieb in den Nachwuchsklassen des Niederösterreichischen Eishockeyverbandes noch auf Eis liegt, hat die Spielgemeinschaft Tulln/Stockerau das letzte Wochenende für Freundschaftsspiele der U10 und der U12 gegen die Eisbrecher Klosterneuburger genutzt. Die U12 setzte sich mit 4:1 durch, während die U10 6:15 verlor.