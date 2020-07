Bei den Austrian Open in Atzenbrugg erlebt die European Tour der Golfprofis ab Donnerstag, 9. Juli, einen Neustart nach der virusbedingten Zwangspause. Zwei frühere Sieger, der Niederländer Joost Luiten (2013) und der Engländer Chris Wood (2015), haben sich für den mit 500.000 Euro dotierten und auch zur Challenge-Tour zählenden Bewerb angesagt.

Erstmals seit acht Jahren spielt Österreichs Golf-Pionier Markus Brier wieder bei einem Turnier der European Tour. „Es ist lustig“, sagte Brier, „ich habe mich über die nationalen Meisterschaften qualifiziert und freue mich natürlich, dass ich dabei bin.“

Österreichs Toptrio fehlt leider wegen US-PGA-Tour

Brier will sein „Comeback“ locker angehen. „Ich gehe das Ganze sehr, sehr entspannt an. Auf einen Vergleich mit den Topspielern von heute will ich mich gar nicht einlassen. Ich spiele mein Spiel, das ich seit 25 Jahren, also seit ich Profi bin, spiele. Das wird sicher immer noch ganz gut sein, obwohl ich gerade in Atzenbrugg eigentlich nie so tolle Resultate geholt habe“, erinnert sich Brier.

Die weiteren Österreicher am Start sind Martin Wiegele, Lukas Nemecz, Timon Baltl, Gerold Folk, Lukas Lipold und die Niederösterreicher Sebastian Wittmann und Markus Habeler als Profis. Von den Amateuren wurden Niklas Regner, Maximilian Steinlechner und Laurenz Kubin nominiert.

Die drei besten Österreicher in der Weltrangliste - Bernd Wiesberger (Sieger der Austrian Open 2012), Matthias Schwab und Sepp Straka - fehlen wegen ihrer Einsätze auf der US-PGA-Tour bei den Heimbewerben.

Insgesamt 144 Spieler haben genannt, Zuschauer sind nicht zugelassen.

Jimenez führt das Starterfeld an

Als erfolgreichster Teilnehmer steht der Spanier Miguel Angel Jimenez auf der Nennliste. Der 56-Jährige, der 21 Turniere der Europa-Tour gewonnen hat (zuletzt 2014 mit 50 Jahren als bisher ältester Spieler auf der Tour) zählt schon zu den Stammgästen im Diamond Country Club. Weitere Mehrfach-Sieger am Start sind etwa Nicolas Colsaerts und Thomas Pieters (beide BEL).

In Atzenbrugg ist die Tour nach einjähriger Unterbrechung zum insgesamt zehnten Mal zu Gast.

Die Zahl der freiwilligen Helfer ist im Vergleich zu 2018, der letzten Auflage der Austrian Open, von 110 auf 70 reduziert worden. Der Grund: Wegen der Corona-Krise sind keine Zuschauer zugelassen. Die Volunteers müssen beim Betreten der Anlage einen Gesundheitscheck passieren. Auf Corona werden die 144 teilnehmenden Spieler und deren näheres Umfeld – etwa zwei Drittel der Starter reisen mit ihrem eigenen Caddie an – getestet. Die ersten Profi-Golfer reisten bereits am Sonntag an, die Hälfte von ihnen logiert in der klubeigenen Hotelanlage.

Die Arbeiten in Atzenbrugg laufen auf Hochtouren. „Normal haben wir fast ein ganzes Jahr Vorlaufzeit, jetzt nur vier Wochen“, weiß der deutsche Manager Stephan Vogl. „Wir haben in der kurzen Zeit viel aufzuholen, die Kurzfristigkeit macht es spannend.“ Vogl erwartet angesichts des prominenten Teilnehmerfelds ein „super tolles“ Turnier: „Es werden viele gute Europäer starten. Wir freuen uns jedenfalls riesig, die Ersten sein zu dürfen, die den Ball wieder ins Rollen bringen.“