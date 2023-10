Felser Läuferin flüchtete aus Israel zurück in die Heimat

Am Sonntag sorgte die in Fels am Wagram aufgewachsene Ultraläuferin Veronika Haas mit einem packenden Eintrag auf ihrem Blog vroni.run für Aufsehen. In diesem beschrieb sie, wie sie den Kriegsausbruch in Israel und dem Gazastreifen miterlebte. Die NÖN erreichten sie am Montag noch in Tel Aviv und am Dienstag bereits in Österreich. Doch alles der Reihe nach. Veronika Haas ist vielen Leserinnen und Lesern wohl noch unter ihrem Mädchennamen Veronika Limberger ein Begriff. In Krems geboren und in Fels am Wagram aufgewachsen, zählt sie zu den besten Ultraläuferinnen des Landes der letzten Jahre, feierte im Berglauf, im Trailrunning und bei verschiedensten anderen Laufevents zahlreiche Erfolge.

Durch ihren Mann, der beruflich in Tel Aviv tätig ist, verschlug es die Felserin zuletzt selbst nach Israel, wo sie mit ihrer Tochter und ihrem Mann lebt. Am Sonntag veröffentlichte Haas auf ihrem Blog einen Beitrag über den Kriegsausbruch aus ihrer Perspektive. Sie schilderte, wie die Familie in der Früh durch einen Alarm geweckt wurde, sich zwischenzeitlich in den „Mamad“ den Schutzraum der Wohnung, zurückzog und die nächsten Tage erlebte.

„Es ist ein ständiges Warten“

Die NÖN erreichte sie am Montag. Die Tochter schlief, im Umkreis waren in den letzten 20 Minuten wieder mehrere Raketen zu hören. „Es herrscht eine große Stille. Bei uns auf der Straße ist sonst immer ein Getümmel, aber jetzt natürlich nicht. Meine Tochter und ich bleiben daheim. in der Wohnanlage. Man hört immer wieder Detonationen, wenn der Iron Dome (Raketenabwehrsystem der israelischen Armee Anm.) eine Rakete abfängt, oder wenn eine einschlägt. Es ist ein ständiges Warten und ich verfolge die Situation“, schilderte Haas zu diesem Zeitpunkt.

Oberste Priorität war zu diesem Zeitpunkt natürlich die Ausreise nach Österreich, doch diese Situation gestaltete sich ungewiss. Eigentlich hätte sie einen Flug für Dienstag geplant gehabt, zu diesem wurde die Tochter dazugebucht, doch wenig später war klar: Dieser Flug wird nicht abheben. Es musste eine andere Lösung gefunden werden.

Das gelang zum Glück, wie Haas am Dienstag erzählte: „Nachdem klar war, dass unser ursprünglicher Flug nicht starten würde, haben wir uns natürlich sofort nach einer anderen Lösung umgeschaut. Wir haben gesehen, dass es in zwei Stunden noch einen Flug gab, der direkt nach Wien ging und haben in diesem auch noch einen Platz für mich und meine Tochter gefunden.“

Belastende Situation

Die Situation ist eine ziemliche Belastung für die junge Familie: „Als Mutter bin ich einerseits sehr froh, mit meiner Tochter hier in Sicherheit zu sein. Auf der anderen Seite sind wir als Familie nicht vollständig, weil mein Mann in einem Gebiet bleiben muss, das gerade sehr gefährlich ist. Von daher, geht es mir jetzt gerade nicht so gut. Ich war jetzt aber gerade eine Runde laufen, das ist die beste Therapie.“

Wichtig war Haas auch ein Aspekt des Zusammenlebens in Tel Aviv: „Die Leute dort, Araber und Israelis, sind sehr freundlich. Das Zusammenleben der beiden Gruppen war hier nicht so angespannt wie in anderen Regionen. Ich möchte keine Meinung zu dem Konflikt abgeben, das ist alles sehr komplex, aber ich befürchte, dass hier viele Fortschritte der letzten Jahre gerade zerstört werden.“

Mehr dazu schreibt Veronika Haas in ihrem Blog: https://vroni.run/blog/2023/10/08/war/