Stadt Tulln unterstützt Vereine auf dem Weg in die Bundesliga

Sowohl die Damenmannschaft des Union Handball Club Tulln als auch jene des Tischtennisvereins Tulln werden die Gartenstadt nach ihren starken letzten Spielzeiten in den kommenden Saisonen in der Bundesliga vertreten.

Die Stadt honoriert diese sportlichen Erfolge jetzt mit einer ordentlichen Finanzspritze. Ziel der Unterstützung ist es, die Vereine bei ihrem Start und Verbleib in der höchsten Spielklasse zu unterstützen. Insgesamt werden alleine heuer 33.000€ ausgeschüttet. Außerdem sind neue Dressen mit dem Gartenstadt Tulln-Logo ein Teil der Sponsoringpakete.

„Mit der jährlichen Sportförderung sowie Sonderförderungen für außergewöhnliche Erfolge möchten wir diese Arbeit unterstützen und gleichzeitig das enorme Engagement unserer Sportlerinnen und Sportler honorieren“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk und Vizebürgermeister und Stadtrat für Vereine, Sport und Jugend Wolfgang Mayrhofer unisono.

Grossberger: „Stadt unterstützt seit langer Zeit“

UHC-Obmann Günter Grossberger ist natürlich erfreut über die zusätzliche Unterstützung: „Die Stadt unterstützt uns seit langer Zeit, besonders im Bereich der Jugend. Auch in der Coronazeit war die Zusammenarbeit sehr gut. Jetzt haben wir Gespräche mit dem Bürgermeister und dem Vizebürgermeister geführt und sind sehr froh, dass die Stadt auch den Spitzensport unterstützt. Da sind die Aufwände natürlich rasch wesentlich größer.“

Das Geld können die Handballerinnen tatsächlich gut gebrauchen. Mit dem Aufstieg sind nämlich auch ein deutlicher Mehraufwand und höhere Ausgaben verbunden, wie Grossberger wisen lässt: „Die Reisekosten steigen mit der Spielklasse mit und auch die Verbandsgebühren steigen. Gleichzeitig wollen wir in manchen Bereichen noch professioneller werden, aber auch Konditionstrainer und Physiotherapeuten kosten eine ordentliche Stange Geld.“

Besonders wichtig ist laut Grossberger auch der Umstand, dass bereits für die nächsten Jahre eine Förderung beschlossen wurde, denn neben den 25.000€ für dieses Jahr gibt es in 2023 und 2024 15.000€ von der Stadt für den UHC: „Das gibt Planungssicherheit, die im Moment natürlich besonders wichtig ist, um langfristig agieren zu können.

TTV hat ambitionierte Zukunftspläne

Auch für den Tischtennisverein ist die zusätzliche Planungssicherheit durch die langfristige Förderung einer der Kernaspekte, wie Sportdirektor Andreas Hammerschmid im Bezug auf die versprochenen 8.000€ in den Jahren 2023 und 2024 wissen lässt: „Wir haben ambitionierte Zukunftspläne. So wollen wir auch mit den Herren in die Bundesliga aufsteigen und vor allem weiterhin unseren Nachwuchstalenten den passenden Rahmen für ihre Entwicklung bieten. Jeder weiß, wie kostspielig ein gutes Jugendtraining ist. Wir werden mit dem Geld keine Luftschlösser bauen, sondern es in den Nachwuchs investieren, um unsere Talente zu fördern und einen stetigen Strom in die Spitzenteams zu gewährleisten.“