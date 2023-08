SK Tulbing: Leben für den Verein statt nur Vereinsleben

Auch wenn sie immer weniger werden, es gibt sie doch noch, die Menschen, die ihr Leben dem Fußballsport verschrieben haben und die unzähligen Stunden für „ihren“ Verein investieren, obwohl sie nicht mehr selbst auf dem Platz stehen.

Einer, den man sicherlich zu ihnen zählen darf, ist der Klosterneuburger Daniel Wertheim. Als die NÖN ihn erreicht, ist er gerade dabei, einen Trainingsplan für den SV Hausleiten zu schreiben, den er aktuell als Trainer betreut, schaut sich nebenbei ein Fußballspiel an und hat gar nicht so viel Zeit, weil es am Nachmittag natürlich wieder auf den Fußballplatz geht, zum Spiel seines Herzensvereins dem FC Klosterneuburg gegen Langenzersdorf im NÖ-Meistercup. Mehr braucht man zum Stellenwert, den dieser Sport in seinem Leben einnimmt wohl nicht mehr sagen.

Das war nicht immer so, wie der Wertheim verrät. „Mein erster Kontakt zum Fußball war in Rom in der Volksschule. Da hat mich die Begeisterung noch nicht wirklich gepackt. Das war erst, als ich nach Österreich gekommen bin, wo ich bei der Vienna im Nachwuchs im Tor trainiert habe. Der erste Verein, bei dem er angemeldet war, war dann in Brüssel.“

Seither hat sich viel getan. Der Klosterneuburger hat nicht nur viele Stationen als Trainer hinter sich und war als Spieler aktiv, sondern wurde in der Zwischenzeit zum richtigen Vollblutfunktionär.

Als Trainer begann er beim Klosterneuburger SV im Nachwuchs. Dieser wurde auch sein Steckenpferd: Wertheim war maßgeblich an der Gründung des FC Olympique beteiligt, der sich auf den Nachwuchs konzentrierte. Obmann, sportlicher Leiter und NachwuchsleiterHier übernahm er die Agenden des Obmanns, war sportlicher Leiter und im weiteren Verlauf auch Nachwuchsleiter.

Bei der Spielgemeinschaft zwischen dem SC Klosterneuburg und dem FC Olympique war er als Vorstandsvorsitzender der SG ebenfalls in einer zentralen Rolle und seit der Fusion der beiden Vereine im Jahr 2016 ist er noch immer als Obmann Stellvertreter für den Club tätig. „Ich sehe mich da jetzt aber mehr in einer beratenden Rolle“, so Wertheim, der „nebenbei“ auch Obmann der DSG Klosterneuburg ist.

Doch wie kam es, dass er sich diese Arbeit eigentlich antut? „Ich war damals der Meinung, dass für den Nachwuchsfußball zu wenig getan wurde und wollte das ändern. Die Motivation war auch, einen Verein zu haben, wo man als Trainer einfach mit Freude arbeiten kann. Das wollte ich realisieren.“

Wie aufreibend die Arbeit als Funktionär sein kann, zeigt eine Pause, die Wertheim zwischen 2007 und 2009 einlegte: „Da wurde es zu viel. Als Obmann, sportlicher Leiter und Jugendleiter war ich burnoutgefährdet.“ Erst ein Kreuzbandriss zwang ihn vom Feld wieder auf die Bank und schließlich wieder in die Position als Funktionär.

Schon mit sechzehn Jahren war Onur Yagan in Tulbing an Bord. Die Liebe zu seinem Verein ließ ihn nie los. Foto: SK Tulbing

Seit 16 dabei: „Ich liebe diesen Verein“

Burnoutgefahr ist bei Onur Yagan noch nicht zu erkennen. Vielleicht auch, weil er sich inzwischen Unterstützung geholt hat.

Yagan schupft als Sektionsleiter zusammen mit Christoph Reiter Kocher die Sportagenden beim SK Tulbing.

Der studierte Jurist trat dem Verein mit 16 Jahren bei, damals als Spieler. Auch als er zwischenzeitlich beruflich nach Klagenfurt zog, ließ ihn der SKT nicht los. „Ich bin trotzdem fast jede Woche zu den Spielen gefahren“, erzählt Yagan. Als ihn Ex-Obmann Gerald Weiss 2017 dann fragte, ob er den Posten des sportlichen Leiters übernehmen wolle, fiel die Entscheidung schnell. „Die Position passt gut zu mir, weil ich auch im Beruf ein Team mit 25 Leuten leite“, meint Yagan: „Der Trainertyp war ich nie.“

Inzwischen steckt er acht bis zehn Stunden pro Woche in die Vereinsarbeit. Dazu gehört etwa die Organisation von Reserve- und Kampfmannschaftsspielen. „Mein Matchtag beginnt mit dem Reservespiel und hört um 22.30 Uhr auf“, erzählt der Sektionsleiter. In der Transferphase könne es auch einmal vorkommen, dass er täglich zwei Stunden oder mehr am Telefon hänge, um Zu- und Abgänge einzufädeln. „Telefonieren, organisieren, mich ärgern“ – das sei im Grunde sein Job, sagt Yagan: „Und es ist ein Fulltime-Job. Ich muss immer mit den Spielern im Kontakt bleiben, für sie da sein.“

Warum er sich das noch antut, während viele andere dem stressigen Funktionärsleben den Rücken gekehrt haben? Für den Tulbinger ist es ganz einfach: „Ich liebe diesen Verein.“