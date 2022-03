Reitclub Tulln: Christiane Stift übergibt die Zügel

Werbung

Im Reitclub Tulln ging eine Ära zu Ende: Christiane Stift, die sich seit 30 Jahren für den Club engagiert, davon 15 Jahre als Obfrau, legt die Leitung in Jüngere Hände. Neuer Obmann ist Markus Brandstätter, ihm zur Seite steht Reitlehrerin Miriam Sonntag. „Die beiden sind jung, tüchtig und wirklich echte Pferdemenschen vom Feinsten“, streut Stift dem neuen Führungsteam Rosen.

Apropos: Sie selbst organisierte zahlreiche Reitturniere um „Die Goldene Rose von Tulln“, aber auch NÖ Landesmeisterschaften und Turniere in ihrer eigenen Paradedisziplin „Working Equitation“ (eine Arbeitsreitweise, die ihren Ursprung in Südeuropa hat). „In den 80er- und 90er-Jahren hatten wir in Tulln noch Reit- und Springturniere mit bis zu 300 Pferden, daran nahmen sogar Kaliber wie Hugo Simon teil“, erinnert sich die Grande Dame der Tullner Pferdeszene.

Ein elegantes Paar: Christiane Stift auf ihrem portugiesischen Lusitano Ulisses. Gemeinsam ritten sie zahlreiche Turniere in der Disziplin Working Equitation. Foto: BirteOstwald

Stift selbst hatte schon im zarten Alter von sechs Jahren zu reiten begonnen, damals noch in Berlin. Aus dieser Zeit stammt auch die bis heute anhaltende „beste Freundschaft“ mit Madeleine Winter-Schulze, der wichtigste Mäzenin des deutschen Reitsports. „Als Erwachsene hatte ich dann einige Zeit lang den Kontakt zum Pferdesport verloren, aber als meine Tochter Liesi hochpubertär war, begannen wir gemeinsam zu reiten“, erzählt Stift. Diese Anlage wurde mittlerweile übrigens an eine weitere Generation weitervererbt: Auch Enkeltochter Maria sitzt schon fest im Sattel.

Eine besondere Beziehung hat Christiane Stift zu ihrem „Lebenspferd“ Ulisses: „Ich reite ihn, seit er sieben Jahre alt war, heute ist er 21. Mit ihm habe ich so viele nette Menschen in so vielen Ländern kennengelernt…“ Der edle Portugiese ist ein top ausgebildeter Lusitano. „Mit 14 stand er schon einmal an der Schwelle zum Tod, weil er plötzlich eine Allergie entwickelte“, erzählt Stift, „aber er hat überlebt und wir sind danach wieder Wettkämpfe geritten.“ Fest steht für Stift auch: Sie bleibt dem Reitclub Tulln und dem Pferdesport weiter fest verbunden.