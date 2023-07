Alina Novak auf Rekordkurs

Der HSV Langenlebarn wird seinem Ruf als Kaderschmiede immer wieder gerecht. Zwei ehemalige HSV-Athleten befinden sich konstant auf Erfolgskurs. Allen voran Alina Novak, die bei den Staatseinzelmeisterschaften im Gewichtheben in Vösendorf neue Bestmarken erzielte.

Novak startet seit Jahresbeginn für den Gastgeberverein. Beim Wettkampf erreichte sie mit 77 kg im Reißen, 97 kg im Stoßen und 174 kg im olympischen Zweikampf nicht nur sämtliche mögliche Titel in der Kategorie bis 64 kg. Ihr gelang zudem die Qualifikation für die U-20-Europameisterschaft Ende Juli in Bukarest (Rumänien).

Betrachtet man die Gesamtwertung aller teilnehmenden Damen nach Sinclair-Punkten, so zeigt sich, dass sich Novak wieder fest im ÖGV-Nationalkader etabliert hat. Sie liegt mit 227,61 Punkten auf Rang fünf. Auf Platz eins rangiert Sarah Fischer mit 247,73 Punkten.

Zuletzt verbesserte sie bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften im Gewichtheben in Mannswörth ihre Rekorde der Staatsmeisterschaften. 100 kg im Stoßen und 175 kg im olympischen Zweikampf bedeuteten sowohl in der U 20 als auch in der U 23 österreichische Bestmarken. Damit hat sie im laufenden Sportjahr bereits zehn neue Rekorde zu verzeichnen.

Novaks ehemaliger HSV-Kollege Paul Majer hat mittlerweile zum Badener AC gewechselt. Er erzielte bei seiner Rückkehr nach einem Jahr Pause ebenfalls Topleistungen in Vösendorf. 81 kg im Reißen, 121 kg im Stoßen und 222 kg im olympischen Zweikampf brachten ihm den souveränen Sieg in der Kategorie bis 81 kg der Altersklasse U 17. Besonders eindrucksvoll ist dabei seine Leistungssteigerung gegenüber 2021. Trotz der einjährigen Pause beträgt die Differenz satte 54 kg.