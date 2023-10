Alina Novak lässt die Rekorde purzeln

Gewichtheberin Alina Novak war auch in dieser Saison bisher intensiv eingespannt. Sie startet für den AK Vösendorf in der Bundesliga und in der Nationalliga (zweithöchste Leistungsklasse), sowie in der Frauen-Bundesliga und natürlich auch bei den diversen nationalen und landesweiten Einzelmeisterschaften.

Trotz der großen Anzahl an Starts bleibt Novak bei diesen äußerst erfolgreich und sammelte wieder Meistertitel und Siege am Fließband.

Auch auf der internationalen Bühne wusste sie heuer zu überzeugen und holte sich bei den U20-Europameisterschaften einen ausgezeichneten achten Rang.

Insgesamt hat sich damit bisher bereits elf Wettkämpfe absolviert und nebenbei nicht weniger als 13 österreichische Rekorde erzielt. Damit liegt sie auch an der Spitze der Rekordstatistik des ÖGV für das Jahr 2023.

Beim 1. Nationalliga-Finale gelang ihr gegen den SK Vöest mit 77kg im Reißen und 101 im Stoßen die beeindruckende Gesamtleistung von 178kg im olympischen Zweikampf. Allesamt neue NÖ-Rekorde der U20 und der U23 in der Kategorie bis 71kg.

In der 3. Bundesligarunde gegen die WKG Innviertel erzielte sie mit 102 kg im Stoßen neuerlich eine persönliche Bestmarke in ihrer Klasse und trug damit wesentlich zum klaren Sieg der Vösendorfer bei.

Auch für die kommenden Wochen ist der Wettkampfkalender sehr dicht. Am 21. Oktober steht das Bundesliga-Finale in Linz an, am 28. Oktober das Finale der Frauen-Bundesliga in Innsbruck und am 4. November folgt das Finale der Nationalliga in Vösendorf.

International war die Gewichtheberin für den ÖGV am Wochenende beim European Union Cub im slowenischen Ljubljana im Einsatz. Das Highlight der Saison steigt aber im November: Vom 15. bis zum 23. November wird im mexikanischen Guadalajara die Junioren-Weltmeisterschaft ausgetragen, mit Novak im Feld der Starterinnen. Prognose möchte Novak keine abgeben: „Was sich dort ausgeht, ist vom Feld der Starterinnen abhängig. Ich möchte aber weitere Bestleistungen erbringen und österreichische Rekorde knacken.“