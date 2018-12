„Durchs Reden kommen d‘Leut z‘amm.“ So ergab sich für den HSV eine zukunftsträchtige Zusammenarbeit mit Dominik Bubenicek von CrossFit 3430. Durch diese Kooperation war nach vielen Jahren wieder ein Heimwettkampf in Tulln möglich.

Als Premiere dieser Gemeinschaft boten sich Klubmeisterschaften bestens an. In der familiären Atmosphäre des Functional Fitness-Studios in der Tullner Kaplanstraße ging der Wettkampf über die Bühne. Zehn Athleten des HSV Langenlebarn stellten sich dem Wettstreit um die Klubmeistertitel.

Bei den Männern musste der Favorit Maximilian Moldaschl um den Titel kämpfen. Mit einer neuen Bestleistung von 141 Kilogramm Stoßen konnte der Kraftsportler seinen unmittelbaren Konkurrenten, Florian Doppler, bezwingen. Der Jüngste im Feld, der 13-jährige Philipp Pöltl zeigte zum Jahresende noch drei neue Bestleistungen. Im Kampf um den Klubtitel hatte er jedoch gegen die deutlich älteren Vereinskollegen keine Platzierungschancen. Debütant Hannes Fichtenthal schrammte bei seinem allerersten Wettkampf nur haarscharf an der 200-Punkte-Marke vorbei.

Alina Novak, die heuer bereits Bronze beim EU-Cup gewann setzte sich bei den Frauen klar durch. Die 15-Jährige holte sich mit 40 Punkten Vorsprung die Goldmedaille. Dahinter Katrin Storka und auf dem dritten Platz „Goldie-Oldie“ Susanne Menda. Insgesamt war es ein gelungenes Sportfest, bei dem sämtliche Sportler noch einmal ihr Bestes zeigen konnten. Der HSV freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit CrossFit 3430.