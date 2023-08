Langenlebarns Alina Novak auch international im Spitzenfeld zu finden

Mit hochgesteckten Erwartungen ging es für Gewichtheberin Alina Novak zur Junioren-EM ins rumänische Bukarest.

Wie erfolgreich diese verlaufen würde, war im Vorfeld nicht ganz klar. Widrige Umstände in der unmittelbaren Vorbereitung, Rückenschmerzen und eine Handgelenksverletzung sorgten für eine Fragezeichen vor dem Wettkampf, der dann am Samstag über die Bühne ging. All diese Umstände rückten am Wettkampftag dann aber plötzlich in den Hintergrund und Alina zeigte einmal mehr, dass sie auch auf der internationalen Bühne durchaus in der Lage ist, absolute Spitzenleistungen zu erbringen. Im Reißen lieferte sie zwei gültige Versuche auf 72kg und 76kg ab, musste sich erst bei 78kg geschlagen geben. Somit platzierte sie sich in ihrer eigentlich schwächeren Disziplin schon auf dem guten 10. Rang.

Im Stoßen lief es dann noch besser. Mit 96kg Anfangsgewicht sicherte sie sich gleich den 10 Platz und hatte noch Raum zur Steigerung. Sie hatte dann auch noch das Glück der Tüchtigen, denn zwei vor ihr klassierte Gewichtheberinnen verzeichneten Totalausfälle im Stoßen und schieden somit für die Wertung im olympischen Zweikampf aus. Damit belegte Alina schlussendlich sogar den ausgezeichneten achten Platz in der Kategorie bis 64kg der Frauen-U20.