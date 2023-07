Fangmeyer setzte sich in Dänemark durch

Die 21-jährige Laura Fangmeyer ist eines der größten Golf-Talente aus dem Bezirk. Die für den Diamond Country Club in Atzenbrugg spielende Laura tritt während des Studienjahres auch für die Troy University in Alabama an und konnte bereits zahlreiche Erfolge verbuchen.

Darunter Siege bei den Staatsmeisterschaften mit der Damen-Mannschaft, Siege bei den Wiener Meisterschaften oder ein Sieg bei den serbischen Meisterschaften. Auch ein Sieg bei der internationalen Juniors Tour gelang ihr bereits.

Zuletzt gesellte sich ein weiterer Erfolg in diese bereits beeindruckende Sammlung. Bei den internationalen dänischen Amateur-Meisterschaften zeigte sie bereits in der ersten Runde ihre gute Form und setzte sich mit vier unter Par überlegen an die Spitze.

In den weiteren Runden blieb sie jeweils knapp über Par, konnte ihre Konkurrentinnen allerdings auf Abstand halten und sich am Ende mit vier Schlägen Vorsprung den Titel schnappen.

In zwei Wochen lockt bei einem Turnier in Belgien die nächste Gelegenheit für ein Spitzen-Ergebnis.