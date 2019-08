privat

Gesamtsiegerehrung des Hauptlaufs. „Gartengott“ Maximilian Pfeiffer und „Transgourmet“ Matthias Srb gratulierten den Siegern über die 10-km-Distanz. Samantha Rossmann (LTV Köflach) und Philipp Gintensdorfer (ULC Langenlois) belegten Platz zwei, Gold ging an Anita Auttrit (Sweetspot Training) und Gerhard Steinböck (ASK Loosdorf) und die Bronzemedaillen an Manuela Siederer (SV Stetteldorf) sowie Michael Frank (LCA Hochschwab). SC-Neustift-Obmann Josef Bauer und Vizebürgermeister der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram, Erwin Mantler (v.l.), freuten sich über den großen Zuspruch dieser Veranstaltung.