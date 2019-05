Das Warten ist vorbei. Tulln steht in der Bundesliga.

Den Aufstieg hatte der UHC eigentlich schon nach dem Auswärtssieg im Hinspiel in der Tasche. Vor einer begeisternden Kulisse machte Tulln im Rückspiel alles klar. 5:1 stand es nach nicht einmal fünf Minuten – mit fünf (!) verschiedenen Tullner Torschützen. Die Halle stand Kopf. Hans Schmölz eröffnete das Anfangs-Furioso, Routinier Markus Wagesreiter, Renato Matijevic, Philipp Wottawa und Andras Bozso legten nach. Traun nahm Time-Out – konnte das Ruder aber freilich nicht mehr herum reißen.

NOEN Trainer Jörg Sibral drückt nach der Bierdusche Marcus Zupanac.

„Mir fehlen die Worte. Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft. Wenn wir nur zwei Zentimeter nachgegeben haben, war Traun wieder da. Das Publikum war ein Wahnsinn. Ein wirklich toller Abend heute, für den im Hintergrund viele Leute gearbeitet haben“, jubelte Trainer Jörg Sibral nach der obligatorischen Bier-Dusche.

Nach dem Schlusspfiff fielen die Spieler einander in die Arme. Markus Wagesreiter machte mit seinem Sohnemann Leon Luftsprünge. „Wir haben in den 60 Minuten gezeigt, dass wir die spielerisch bessere Mannschaft waren.“ Was seine Zukunft betrifft, hält sich der Ex-Teamspieler bedeckt. Weiter in Tulln, Rückkehr nach St. Pölten, Karriereende? „Ich möchte das alles erst einmal sacken lassen …“

Fix ist, dass Andras Bozso seine Karriere beendet, er dem UHC als Betreuer erhalten bleibt. Ob Hans Schmölz, das Herz der Mannschaft, eine weitere Saison anhängt, ist fraglich.