Tulln hat den ersten Sieg in der Bundesliga in der Tasche. Eingefahren im Derby in St. Pölten. „Das ist eine junge, gute Mannschaft. Dort muss man einmal zwei Punkte machen. Darauf können wir stolz sein“, weiß Trainer Jörg Sibral.

Die Formkurve zeigt nach oben. „Nach der zweiten Halbzeit in Atzgersdorf ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. In dieser Kämpferliga werden keine Fehler verziehen, muss man um jeden Ball kämpfen. Das haben wir gemacht und deshalb drei Punkte am Konto.“

Im Training hatte Tulln an der Deckung gearbeitet, Ziel war es, aktiver zu sein. „Das haben wir in St. Pölten gut umgesetzt.“ Tulln führte schnell mit Plus-Drei, lag im weiteren Verlauf mit vier Toren im Hintertreffen, verkürzte bis zur Pause noch auf 15:16.

46. Minute: 21:22, 55. Minute: 23:28

Das Derby blieb ungemein spannend, wogte hin und her. Maximilian Nicolussi brachte den UHC eine Viertelstunde vor Schluss erneut in Führung. St. Pölten vergab in der entscheidenden Phase zwei Siebenmeter, und Tulln zog in Überzahl auf 28:23 davon.

„Das war eine gute Leistung, auf die wir wirklich aufbauen können.“

Es geht Schlag auf Schlag weiter. Bereits heute, Mittwoch, kommen die Fivers nach Tulln. Angeschlagene Gegner sind die schwersten. Tatsächlich stehen die Wiener als einzige noch punktelose Mannschaft mit dem Rücken zur Wand. „Das wird schwierig. Die Margaretner werden sich mit einigen Spielern aus der ersten Mannschaft verstärken“, fürchtet Sibral.

Am Samstag wartet das schwere Auswärtsspiel in Trofaiach. „Die spielen eine sehr gute zweite Welle, haben einige routinierte Legionäre und bestrafen jeden Fehler, den wir im Angriff machen.“ Trotzdem: „Wir können sicher auch gewinnen.“ Von Null bis vier Punkten scheint in der bevorstehenden Englischen Woche alles möglich.