Danke für viele wundervolle Jahre

Nach dem letzten Heimspiel der Saison gab es Standing Ovations und tosenden Applaus – insbesondere für jene Spielerinnen, die das letzte Mal in Tulln eingelaufen waren. Torfrau Kathi Weber wurde vom damaligen Trainer Zeljko Gasperov aus St. Pölten geholt. Ihr war es zu verdanken, dass später auch Trainer Patrick Salfinger, Lisa Felsberger und Petra Nagy den Weg nach Tulln fanden. Nadine Bormann wurde ins Jugend- und Juniorennationalteam einberufen und bildete jahrelang das Torfrau-Gespann mit Bianca Grossberger, der Gattin von Obmann Günter, der Nadine in der U 13 trainiert hatte. Kerstin Schindl zählte viele Jahre zum Stamm der Mannschaft, war als Jugendtrainerin engagiert und vertrat Österreich bei der Polizei-Handball-EM 2017 in den Niederlanden. „Soso“ Hüttmair zieht es zum Studium nach Mailand. Auch Sophia Sobotka beendet aus Studiengründen ihre Karriere. Gabi Grossberger, die Grande Dame des Tullner Handballs, hat 34 Jahre (!) für den UHC Tulln gespielt und war schon beim ersten Aufstieg in die Bundesliga und WHA dabei. Zehn Jahre spielte sie in der WHA und trainierte Jugendmannschaften, unter anderem jene von Kerstin Schindl. Gabi schaffte den Sprung ins Nationalteam und war bei der EM 2008 in Mazedonien dabei.