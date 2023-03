„Die ganze Mannschaft war auf Top-Niveau“

Werbung

Tullns Damen dürfen den Sekt einkühlen. Nach dem enorm wichtigen 34:32-Derbysieg gegen Korneuburg ist der Klassenerhalt praktisch in der Tasche. Den ersten Matchball hat der UHC am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Dornbirn. Gelingt gegen die Voralbergerinnen der nächste volle Erfolg, ist der Aufsteiger auch in der kommenden Saison fix in Österreichs höchster Liga vertreten!

Das Spiel gegen Korneuburg nahm gleich Fahrt auf. „Es war ein schnelles Spiel auf beiden Seiten“, weiß Trainer Patrick Salfinger, „und obwohl wir gut Deckung gespielt haben, sind aufgrund der schnellen Angriffe viele Tore gefallen“.

Der Tullner Matchplan ging auf. „Das, was wir taktisch besprochen und trainiert haben, haben wir sehr konzentriert und fokussiert umgesetzt.“ Das am Ende knappe Ergebnis täuscht ein wenig, denn die Heimischen, die in der 14. Minute erstmals in Führung gingen und diese nicht mehr abgaben, lagen bereits mit sechs Toren voran (32:26, 54.). Resultatskosmetik gelang Korneuburg dank ihrer Manndeckung im Finish und unnötigen Ballverlusten auf Seiten Tullns.

Als beste Spielerin wurde Raphaela Kugler ausgezeichnet, „sie hat eine ganz starke zweite Halbzeit gespielt“. Salfinger möchte aber ein Pauschallob verteilen und streut dem ganzen Team Rosen: „Die ganze Mannschaft war für mich auf absolutem Top-Niveau und hat eine sensationelle Leistung abgerufen.“ Salfingers dank gilt auch dem zahlreich erschienenen Publikum: „Gestern war eine Mega-Stimmung in der Halle. Es waren extrem viele Leute in der Halle – so viele, wie ich in Tulln abgesehen von unserem Meistertitel-Spiel noch nicht gesehen habe.“