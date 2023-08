Handball: Ein richtiger Kracher gleich zum Auftakt

Am Sonntag geht es endlich los mit der WHA-Meisterliga. Mit dabei natürlich wieder die Damen des UHC Tulln.

Die bereiteten sich zuletzt intensiv vor. Von Donnerstag bis Sonntag gab es ein intensives Trainingslager mit mehreren Einheiten am Tag und einem abschließenden Trainingsspiel gegen die Atzgersdorf Youngsters. Die zweite Mannschaft des Vizemeisters stieg im Juni in die WHA Challenge auf und präsentierte sich zumindest in der ersten Halbzeit als guter Testgegner.

Mit 16:13 für Tulln ging es in die Halbzeitpause, am Ende stand aber ein souveräner 36:28-Erfolg auf der Anzeigetafel. Coach Patrick Salfinger zeigte sich mit den Fortschritten der letzten Wochen zufrieden. „Wir haben uns in der Deckung steigern können. Durch die intensiven Trainings waren wir natürlich nicht so ausgeruht, wie vor einem Ligaspiel, aber die Leistung hat durchaus gepasst.“ Am Ende des Trainingslagers wurden auch noch einmal die gemeinsamen Ziele und die dafür notwendigen Schritte besprochen.

Auch hier gab der Coach einen Einblick: „Wir wollen ins solide Mittelfeld kommen. Wichtig ist, dass wir alle Spaß daran haben, damit wir uns als Team entwickeln können. Gleichzeitig wollen wir im Training wirklich Vollgas geben und den sehr guten Zusammenhalt der sich jetzt schon zeigt hochhalten, auch dann, wenn es schwer wird. Wenn wir uns alle gegenseitig in unserer Entwicklung unterstützen, müssen wir uns vor niemandem verstecken.“

Hypo Niederösterreich zum Start

Dass sie ganz klar in die höchste Spielklasse gehören, zeigten die Tullnerinnen schon im Vorjahr. In der ersten Runde bekommt das Team aus Tulln es aber gleich mit Hypo Niederösterreich und damit mit den ganz klaren Titelfavoritinnen, zu tun. Dass die Trauben in der Südstadt deutlich höher hängen als in der restlichen Liga und man wohl ohne Punkte die Heimreise antreten wird, ist kein Geheimnis. Dennoch möchte man sich gut verkaufen und Selbstvertrauen für die zweite Runde mitnehmen, wie Salfinger erklärt.

Erstes Heimspiel gegen Stockerau

In der zweiten Runde wird es dann nämlich gleich richtig spannend. Da gastieren die Damen aus Stockerau am 10. September ab 18 Uhr in der Josef Welser Halle in Tulln. Es kündigt sich jetzt schon eine spannende Partie an, die durchaus richtungsweisenden Charakter haben könnte.