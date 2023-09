Endlich der erste volle Erfolg für Tullnerinnen

Am Wochenende hat es für die UHC-Damen endlich mit dem ersten vollen Erfolg der Saison geklappt. Dabei waren die Vorzeichen nicht gerade rosig. Neben Kathi Schmied die sich an der Schulter verletzte, fällt nämlich auch Torfrau Valentina Hernach nach einer Oberschenkelverletzung für mehrere Wochen aus.

In der ersten Halbzeit lieferten beide Teams sich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. In den letzten Minuten vor der Pause spielten die Gäste aus dem Ländle sich einen kleinen Vorsprung heraus und so ging es bei 15:17 in die Pause.

Aus dieser kamen die Tullnerinnen aber wesentlich besser heraus. Mit einem 7:1-Run gingen die Tullnerinnen in Führung und setzten sich rasch ab. Das Mittel zum Erfolg: Eine taktische Umstellung von Coach Salfinger der in der Offensive von 5-1 auf das gewohnte 6-0 wechselte und tadellose Deckungsarbeit seiner Spielerinnen. Die ließen in der zweiten Halbzeit nur sechs Tore zu und fuhren dadurch einen letztlich souveränen 33:23-Erfolg ein. „Die sechs Tore in der zweiten Halbzeit sprechen für sich. Mit dem Auftritt vor der Pause waren wir nicht unzufrieden, nach der Pause war das aber top“, so der Coach.