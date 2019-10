Tulln verlor das Derby schon in der ersten Halbzeit. Minus-Neun – ein kaum aufzuholender Rückstand. Beinahe wäre das Unmögliche aber sogar noch gelungen.

„Vor der Pause war es ein Aussetzer der ganzen Mannschaft“, ärgerte sich Trainer Jörg Sibral. Leichte technische Fehler ließen die Hausherren Tor um Tor davon ziehen.

Lichtblick im Spiel der Heimischen war Patrik Nagy, der für Andras Bozso eingewechselt wurde, aber auch am linken Aufbau gute Figur machte und mit insgesamt neun Toren zum erfolgreichsten Werfer des Abends avancierte.

Großes Handicap: Ex-Nationalteamspieler Markus Wagesreiter zog sich beim Aufwärmen eine leichte Zerrung zu und konnte nur in der Abwehr, schließlich auch dort nicht mehr eingesetzt werden.

Es gilt, an die starke zweite Halbzeit anzuknüpfen: „Wir haben gekämpft und gerackert, wie es sich gehört, und bärenstark verteidigt. Wir hätten uns einen Punkt verdient Das war wirklich dominant von uns. Wenn wir immer so spielen, verlieren wir gegen keinen. Unsere Mannschaft ist wirklich gut, nur muss sie es auch einmal 60 Minuten aufs Parkett bringen. Das ist reine Kopfsache und nur eine Frage der Zeit, bis wir explodieren“

Gelegenheit zur Wiedergutmachung besteht am Freitag beim Auswärtsspiel in Leoben. Bereits zwei Tage später steigt die Cuppartie in Tirol gegen Absam – viele Kilometer also, die Tulln fahren muss. „Wir nehmen den Cup ernst, das ist immer eine interessante Geschichte.“

Bundesliga Damen: TRAUN - TULN 23:28. Nur zu Beginn hatte Tulln Probleme. Angeführt von Raphaela Kugler, holten die Gäste den Drei-Tore-Rückstand (2:5, 3:6) rasch auf. Viktoria Hopfeld brachte Tulln per Siebenmeter erstmals in Führung. Diese wurde kontinuierlich auf bis zu sieben Tore ausgebaut.

„Es war eine solide Leistung der ganzen Mannschaft“, verteilte Trainer Zeljko Gasperov ein Pauschallob. Aus dem starken Kollektiv ragten Raphaela Kugler, mit acht Toren erfolgreichste Werferin des Abends, und Torfrau Kathi Weber heraus. Gasperov: „Wenn wir das Tempo hoch halten, machen wir noch technische Fehler. Es wird uns aber sicher noch gelingen, sie zu minimieren.“