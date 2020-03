Tulln erwischte einen Traumstart, führte nach nur zwei Minuten mit 4:0! Der Vorsprung wurde bis zur Pause verteidigt.

„Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Wir haben unser Spiel, das wir so intensiv üben, umgesetzt, sind wie die Fivers erste und zweite Welle gelaufen. Das war das ganze Paket. Auch die Übernahme in der Abwehr hat gut funktioniert“, verteile Trainer Günter Grafelmann ein Pauschallob.

NOEN Günter Grafelmann lebt das Spiel an der Seitenlinie mit.

Konditionell konnte Tulln mit dem Farmteam der Fivers nicht mithalten. „Da sind wir den jungen Mannschaften nicht gewachsen. Das werden wir bis zum Ende der Saison auch nicht in den Griff bekommen. Deshalb müssen wir versuchen, spielerische Mittel einzusetzen.“

Junge Fivers-Spieler hatten längeren Atem

Die Gäste steckten aber nicht auf und stemmten sich mit Nachdruck gegen die Niederlage. Der UHC beantwortete einen 3:0-Run der Fivers zum vermeintlich vorentscheidenden 32:29 nach einem genommenen Timeout mit einem 3:0-Lauf zum 32:32. In der letzten Minute fasste Patrik Nagy, kurz nachdem er auf 33:33 gestellt hatte, eine Zwei-Minuten-Strafe aus. Marc Andre Haunold verwertete den Siebenmeter – 34:33. Abermals nahm Tulln Timeout – aber diesmal mit weniger Erfolg als zuvor. „Es hat eine klare Absprache gegeben. Dann hatte ein Spieler aber eine andere Idee. Aber genau in solchen Situationen ist es wichtig, dass jeder den Ablauf kennt. Daran müssen wir arbeiten!“

Das Spiel ist aber auch schon vorher verloren gegangen. „Wir haben uns gute Chancen erarbeitet, aber einige freie Bälle verworfen. Wir haben den Goalie der Fivers zu stark gemacht.“

Apropos Goalie: Tullns Torhüter boten diesmal nicht den gewohnten Rückhalt, vor allem vom Flügel kassierte Tulln zuviele Tore. „Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Fivers technisch sehr gut ausgebildet sind und verschiedene Wurfvarianten haben. Ihre Jugendarbeit ist hervorragend.“

Wagesreiter als Tormaschine

Das Tullner Angriffsspiel war über weite Strecken überzeugend. „Die Breite unserer Torschützen ist für mich ein gutes Signal.“ Tatsächlich war sie breit gestreut, verteilten sich die 33 Tore auf sieben Schützen. Routinier Max Wagesreiter ragte mit neun Treffern heraus. Unter Grafelmann kommt der frühere Nationalteamspieler in Ballbesitz zu mehr Einsatzminuten. „Er ist für uns ganz wichtig.“

Am Sonntag gastiert Korneuburg in Tulln. Grafelmann ist Optimist: „Ich plane mit zwei Punkten, will daheim nichts herschenken.“ Entschieden wird der Abstiegskampf aber erst mit den Duellen gegen St. Pölten. „Die letzten Schlachten kommen erst.“

Am 21. März wird es spannend. Tulln tritt in St. Pölten an. Der Sieger hat die besten Chancen, das Untere Play-Off am vorletzten Platz abzuschließen. Dieser garantiert ein zweites Heimspiel, sollte in den Abstiegsspielen ein drittes Duell notwendig sein. „Wir werden daie Partie in St. Pölten zum Einspielen nützen.“

„Wir sind noch lange nicht da, wo ich die Mannschaft gerne hätte, aber auf dem richtigen Weg. Es ist schön, mit den Spielern zu arbeiten. Alle sind bissig, engagiert und aufnahmefähig.“

Bundesliga Damen: FÜNFHAUS – TULLN 20:30. Tulln beschließt den Grunddurchgang am guten zweiten Tabellenplatz. Nur ein Punkt beträgt der Rückstand auf den Ersten (St. Pölten).

In der 13. Minute ging Tulln erstmals in Führung – und gab diese nicht mehr ab. Der Vorsprung wuchs kontinuierlich. Schon kurz nach der Pause stand es Plus-zehn.

Raphaela Kugler, über die Saison beste Tullner Werferin und mit 67 Toren Achte der Bundesliga-Schützenliste, gab vier Mal ihre Visitenkarte ab. Top-Werferin des Abends war die junge Hannah Ginsthofer mit sieben Treffern, gefolgt von Kathi Schmied (fünf). Herausragend und ein Beleg für die mannschaftliche Geschlossenheit: Jede Tullner Feldspielerin erzielte zumindest ein Tor.

Auch die Abwehr funktionierte gut, die Torfrauen Kathi Weber und Patricia Porubska waren ein starker Rückhalt.

„Unsere Leistung war wieder überragend – so wie letzte Woche. Alles hat super funktioniert, im Angriff und auch in der Verteidigung, die nur 20 Tore zugelassen hat“, verteilte Trainer Zeljko Gasperov ein Pauschallob. Hannah Ginsthofer setzte sich besonders ins Szene. „Sie ist ein großes Talent, kann am rechten und linken Aufbau spielen und in der Abwehr sowieso an jeder Position. Sie hatte gegen Fünfhaus keinen einzigen Fehlwurf.“

Aufstieg ist kein Thema

Tullns Damen starten am 21. März mit dem Heimspiel gegen Admira Landhaus ins Obere Play-Off. Der Aufstieg, obwohl sportlich durchaus möglich, ist wegen des Fehlens einer U-18-Mannschaft kein Thema.