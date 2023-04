Heim-Debakel gegen den Letzten

Werbung

Das tut weh. Anstatt einen Sieg einzufahren und über den vorzeitigen Klassenerhalt zu jubeln, muss Tulln plötzlich wieder zittern. Der UHC schlitterte gegen den Letzten, der ums Überleben lief, in ein Heim-Debakel. Das Spiel war schon zur Pause hoffnungslos verloren (Minus-zwölf!). Selbst gegen Österreichs Serienmeister Hypo hatte Tulln in der ersten Halbzeit mehr Tore geworfen und weniger bekommen als gegen Schlusslicht Dornbirn.

Das zahlreich gekommene Publikum traute seinen Augen nicht. Die Tullnerinnen, die noch in der Vorwoche gegen Korneuburg ein regelrechtes Feuerwerk abgeschossen hatten, enttäuschten auf allen Linien. Ein ums andere Mal scheiterten Hüttmair, Baric, Nagy, Fidesser, Hopfeld & Co. an Dornbirns Torfrau Denise Kaufmann. Hinzu kamen zahlreiche Stangen- bzw. Lattenwürfe.

Kreisläuferin und Torfrau waren die Besten

Und die im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand stehenden Dornbirnerinnen trafen nach Belieben. Insbesondere das Zuspiel auf Kreisläuferin Katarina Gladovic, die auch zur besten Spielerin ihrer Mannschaft gewählt werden sollte, klappte hervorragend. Neun Mal (!) gab sie ihre Visitenkarte ab. „Wir haben die Torfrau zur Weltmeisterin geschossen. Und der Kreis hat uns zerstört“, forschte Viki Hopfeld, mit sieben Treffern die Beste ihres Teams, nach Ursachen für die bittere Niederlage. „Es war, als könnten wir nicht Handball spielen. Wir haben viel zu viele technische Fehler gemacht. Es war eine Kopfsache.“

Mentale Gründe waren es auch für Obmann Günter Grossberger: „Wir haben zwei, drei Mal verworfen, und dann beginnt man zu denken …“ Schnell abhaken und vergessen und auf die nächsten Aufgaben konzentrieren, muss jetzt die Devise lauten. Gelegenheit zur Wiedergutmachung haben Tullns Handballerinnen am Samstag, 15. April, wenn HIB Graz in Tulln gastiert.