So bleibt der UHC Tulln oben!

Das Derby hatte Parallelen zum Auswärtsspiel im Grunddurchgang, das Tulln mit 15:25 verloren hatte. „Ganz genau wie in St. Pölten“, konnte es Kreisläufer Marcus Zupanac nicht fassen. Nach seiner roten Karte sah er die letzten Minuten des heiß umkämpften Derbys von den Zuschauerrängen aus.

Tatsächlich machte sich Tulln mit einer Vielzahl an vergebenen Topchancen selbst das Leben schwer. Philipp Wottawa hatte in seiner ersten Aktion Pech mit einem Stangenpendler, auch Max Wolffhardt setzte den Ball ans Aluminium, ebenso Oliver Nikic (Latte). So dauerte es lange zehn Minuten (!) bis zum ersten Tor. Erst Routinier Renato Matijevic brach den Bann. Der Flügel hatte die beste Wurfquote aller Tullner Feldspieler und am wichtigen Sieg seiner Mannschaft großen Anteil. In prächtiger Spiellaune zeigte sich auch Alexander Fritz, das Um und Auf im Tullner Angriffsspiel.

Zum Matchwinner avancierte aber Tormann Andreas Schwarz. Mit vielen großartigen Paraden zog er St. Pöltens Spielern den Nerv. Schwarz verzeichnete unter Trainer Fritz Zenk eine deutliche Steigerung. „Ich versorge ihn vor den Spielen mit Wurfbildern“, weiß Zenk, dass alles kein Zufall ist. Und „Einserschüler“ Schwarz scheint seine Hausübung perfekt zu machen. „Natürlich bereite ich mich bestmöglich vor.“ Und mit einem Augenzwinkern: „Wenn der Ball drei Mal in dasselbe Eck fliegt, bin ich beim vierten Mal natürlich dort.“ Gegen St. Pölten war er es oft aber schon beim ersten, spätestens zweiten Mal …

Tulln holte den schnellen 0:5-Rückstand sukzessive auf. Nachdem die zweite Halbzeit so begonnen hatte wie die erste (mit einer verjuxten Hundertprozentigen: Fritz-Aufsitzer an die Latte), brachte Fritz seine Mannschaft erstmals in Führung (12:11). Auch ein vergebener Siebenmeter (durch Nikic) und Zwei-Minuten-Strafen samt roter Karte konnten den UHC nicht mehr stoppen. Das 23:20 durch Wolffhardt war die Entscheidung.

Trainer Zenk sprach von einer geschlossenen starken Mannschaftsleistung, vor allem in der Abwehr. „Das war phasenweise so, wie ich mir das vorstelle.“ In Ballbesitz hatte Tulln allerdings Probleme mit St. Pöltens offensiver 5:1-Abwehr, was die Heimischen dazu zwang, zwischenzeitlich mit zwei Kreisläufern zu operieren.

„Es war ein wirklich wichtiger Sieg! Wir haben gezeigt, dass wir ein HLA-Challenge-Team sind und in dieser Liga mithalten können. Wir haben damit hoffentlich auch die letzten Zweifler eines Besseren belehrt!“ Und: „Wenn wir beide Spiele gegen St. Pölten und Krems gewinnen, können wir am Ende Dritter sein. Mit dem Abstieg haben wir dann in jedem Fall nichts zu tun.“ Den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt hat Tulln gemacht.