Tullner Abstieg – obwohl es keinen Absteiger gibt

Tullns Herren verabschiedeten sich mit einer 23:28-Auswärtsniederlage gegen Fünfhaus aus der Saison und vielleicht der Bundesliga. Dass der UHC den letzten Platz zieren würde, stand schon vor der letzten Runde fest.

Allerdings beschloss der ÖHB kürzlich, dass es in dieser Saison keinen Absteiger aus 1. und 2. Bundesliga geben wird. Grund: Aus der Landesliga drängt kein Verein nach oben. Auch Hollabrunn verzichtet auf den Aufstieg in die 1. Liga, da der Markt aufgrund der Aufstockung auf die 12er-Liga ausgedünnt ist und keine Spieler am Markt sind.

Tulln hat schon länger klar gemacht, seine Herren zurückziehen zu wollen, da das Geld für eine weitere Saison in der Bundesliga fehlt. „Nennschluss für die Bundesliga ist der 12. Juli. Aber natürlich wäre uns lieb, wenn uns Tulln so schnell wie möglich Bescheid gibt“, erklärt Jörg Sibral, der beim ÖHB für den Spielbetrieb zuständig ist.

Bis Dienstag ist beim ÖHB noch keine offizielle Stellungnahme von Tulln eingelangt. Als Trainer jubelte Sibral am Samstag mit Hollabrunn über den Meistertitel in der HLA Challenge. Ein einziges Tor entschied!

Bei Tullns Herren stehen die Zeichen auf Abschied. Falls künftig nur noch Landesliga-Handball geboten wird, droht die Mannschaft zu zerfallen. Lukas Majbik soll als Spielertrainer fungieren. Wie der Kader aussieht, ist freilich das große Fragezeichen.

Trainer Fritz Zenk bleibt in der HLA-Challenge, er wird als neuer Trainer von Leoben präsentiert. Wunschspieler von Leoben ist Felix Irlacher. Zenk stellt fest, dass diese Personalie unabhängig von ihm zu sehen ist, er keinen Spieler von Tulln abwerben möchte: „Ich mische mich da überhaupt nicht ein.“

„Die Entscheidung, die Herren aus der Bundesliga zurückzuziehen, ist für mich nicht nachvollziehbar“, so Zenk. Zenk hofft natürlich, dass es den Spielern tatsächlich noch gelingt, die finanziellen Mittel für die HLA Challenge aufzustellen. „Bis Dienstag wird sich die Mannschaft deklarieren, wie es weiter geht, wer in der Bundesliga weiter spielen würde.“ Und vielleicht/hoffentlich gibt estatsächlich ein Wiedersehen – beim Spiel Tulln gegen Leoben.