„Hypo spielt in einer eigenen Liga“

Dass die Trauben bei einem Auswärtsspiel gegen Hypo Niederösterreich so hoch hängen wie bei sonst keinem anderen Team der Liga, war schon im Vorfeld des Duells der Tullnerinnen mit den Titelfavoritinnen ganz klar.

Dennoch hätte man sich wohl einen besseren Auftritt erhofft. Besonders in der ersten Halbzeit. Da war das Spiel der Tullnerinnen nämlich zu fehleranfällig. Dadurch fing man sich zahlreiche leichte Tore ein, konnte im Gegenzug selbst kaum Erfolg erzielen und ging mit einem 5:22 in die Kabinenpause.

Nach der Halbzeit konnten die Tullnerinnen sich aber zumindest steigern, machten weniger Fehler und kassierten somit weniger einfach Gegentreffer. Die zweite Halbzeit für sich genommen wäre eine gute Leistung gewesen, durch den schwachen ersten Abschnitt musste man insgesamt aber ein äußerst klares 40:17 hinnehmen. „Hypo spielt einfach in einer eigenen Liga. Das muss man neidlos anerkennen. Dennoch hätten wir uns sicherlich besser verkaufen können“, beurteilte Tulln-Coach Patrick Salfinger die Partie. Voller Fokus auf

das Derby Jetzt ist der Blick aber schon auf die nächste Runde gerichtet. Da kommt es am Sonntag in Tulln zum Heimspiel gegen Stockerau. Das Derby ist immer eine besondere Geschichte und beide Teams werden hochmotiviert ans Werk gehen.

In der Vorbereitung gelang den Tullnerinnen gegen Stockerau ein souveräner Sieg, um den man sich in der Liga aber nichts kaufen kann. „Sie werden es uns jetzt sicherlich schwerer machen als in der Vorbereitung. Wir müssen hochfokussiert agieren“, so Salfinger.

Stockerau wird mit viel Selbstvertrauen nach Tulln kommen, gelang in der ersten Runde doch ein 24:21-Erfolg gegen Bruck/Trofaiach.

Wenn die Salfinger-Truppe ihr Potenzial aber aufs Feld bringt, dann darf man eine spannende Begegnung erwarten.