Das Spiel war nicht so knapp, wie es das Ergebnis vermuten lassen könnte. Selbst, als seine Mannschaft zur Pause mit 13:14 im Hintertreffen lag, zweifelte UHC-Trainer Jörg Sibral keine Sekunde daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde – nämlich seine Mannschaft.

Nach Wiederbeginn zog Tulln mit einem 4:0-Run von 15:15 auf 19:15 davon. Das Plus-Vier konnte bis zur 56. Minute verteidigt werden. Erst mit der Schlusssekunde verkürzten die Marchfelder auf 24:25.

„Zu Beginn hatten wir fünf Stangenwürfe. Wenn die Bälle drinnen sind, nimmt das Spiel einen anderen Verlauf. Das Resultat täuscht, es hört sich enger an, als es tatsächlich war“, so Sibral, der in Gänserndorf auf Mario Vizvary, Maximilian Wolffhardt, Andrea Manica und Daniel Pfeifer verzichten musste. Dafür feierte Co-Trainer Andras Bozso sein Comeback.

PERCHTOLDSDORF - TULLN 18:32. Tulln spielte eine konzentrierte erste Halbzeit. Schon zur Pause war die Gegenwehr Perchtoldsdorfs gebrochen. Tulln verwaltete den komfortablen Vorsprung. Im Finish erhielt vor allem die junge Garde viele Spielanteile.

Am Samstag kommt die mit Ex-HLA-Goalgetter Tobias Schopf gespickte SG Langenlois/Krems nach Tulln. Sibral ist gewarnt: „Der Gegner geht ein Mörder-Tempo. Wir haben schon im Cup Probleme gegen sie gehabt …“