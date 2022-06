Jetzt ist es fix: Tulln ist Tabellenletzter

Werbung

Seit Donnerstag steht rechnerisch fest: Tulln wird die Saison als Tabellenletzter beschließen. Denn Fünfhaus holte im Parallelspiel gegen Krems/Langenlois einen 25:28-Rückstand auf, gewann mit 29:28 und ist von Tulln nicht mehr einzuholen.

Tulln selbst schlitterte in die vierte Niederlage in Folge. Phasenweise hielt man im Heimspiel gegen die Fivers 2 gut mit. Aber nur phasenweise. Der Rückstand bewegte sich bei bis zu sieben Toren (7:14, 10:17). In der zweiten Halbzeit kam kurz Hoffnung auf, als der UHC auf drei, dann sogar zwei Tore heran kam (20:23).

Der Schachzug von Trainer Fritz Zenk, den Gegner mit zwei Kreisläufern zu überraschen, wurde im Keim erstickt. Denn im nächsten Angriff hatte Tulln notgedrungen gar keinen Mann mehr am Kreis, weil Marcus Zupanac eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert hatte – eine von acht Zeitstrafen gegen Tulln. Die letzte war schließlich gleichbedeutend mit Rot für Maximilian Wolffhardt.

Dennoch verkürzte Tulln auf Minus-zwei (21:23). Tullns Goalie Andreas Schwarz parierte in dieser Phase gleich zwei Siebenmeter in Folge, den dritten aber nicht mehr. Und als Patrick Gasperov die Hundertprozentige aufs mögliche 23:25 ausgelassen hatte, standen die Gäste als Sieger fest.

„Wir haben wegen unserer Fehlwürfe und den daraus resultierenden schnellen Gegentreffern verloren. Wie in fast allen Spielen waren Fehlwürfe und Ballverluste durch Abspielfehler und technische Fehler ausschlaggebend. Das war leider nicht abzustellen“, so Zenk in seiner Analyse.

Wie die Gerüchteküche brodelt, soll keine Landesliga-Mannschaft Bundesliga-Ambitionen haben und aufsteigen wollen. Hat Tulln also Chancen, als Letzter doch oben zu bleiben? Amtlich ist dies freilich noch nicht. Und abgesehen davon fehlen weiter die finanziellen Mitteln für eine weitere Saison in der HLA-Challenge.

Traurig ist dies allemal – vor allem für die eigenen Tullner. Phasenweise standen gegen die Fivers 2 mit Ausnahme der Torhüter ausschließlich waschechte Tullner am Feld. Youngster Felix Irlacher, der der beste Tullner Spieler war, Oliver Nikic, Max Wolffhardt, Patrick Gasperov, Talent Alex Schmölz, Renato Matijevic, Marcus Zupanac, Dominic Bonic – für die Ur-UHC-ler wäre es jammerschade, wenn es nicht mehr weiter geht!