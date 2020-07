Die Mannschaft des UHC Tulln steht. Die komplette Aufbaureihe wurde ausgetauscht und signifikant verjüngt. Patrick Gasperov, Sohn des neuen Trainers Zeljko Gasperov, der von den Tullner Damen zu den Herren wechselte, hat als Werfer aus dem Rückraum nicht die alleinige Verantwortung zu tragen. Aus Montenegro (HC Rudar) kommt der 20-jährige, 2,02-Meter-Hüne Emir Djulovic. 100 kg bringt der Student auf die Waage.

Ein trickreicher Spielmacher

Verstärkt hat sich Tulln außerdem mit dem Kroaten Nikola Zakula, der in Serbien (Vojvodina, RK Jugovic) und zuletzt in Genf gespielt hat. Sein Schweiz-Engagement beschränkte sich aufgrund der Corona-Krise auf nur zwei Monate. Mitte-Aufbau-Spieler Zakula hat bereits mit der Mannschaft trainiert.

„Er war wegen Corona in den drei Monaten zuvor höchstens in der Kraftkammer, hatte nie den Ball in der Hand. Und trotzdem hat er gleich einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, lobte Gasberov den fintenreichen Spielmacher, der am 23. August seinen 20. Geburtstag feiert.

Zweiter neuer Spielgestalter im Team ist Alexander Fritz (Bruck). Maximilian Wolffhardt, dem die Kapitänsrolle zukommen könnte, und Renato Matijevic machen ebenso weiter wie Mathias Riedlmayer, Philipp Wottawa und die Torhüter Mario Vizvary und Andreas Schwarz. Als Back-Up stehen die aufstrebenden Nachwuchshoffnungen Felix Schobert, Felix Irlacher, Florian Schmid, Lorenz Wutzl, Philipp Scholz und Daniel Pfeifer zur Verfügung.

Gasperov forciert Tempo-Handball

„Wir haben eine sehr junge, dynamische, aufstrebende Mannschaft“, so Obmann Bernhard Zeh. „Unser Motto lautet: Jugend forscht.“ Zeljko Gasperov arbeitet gerne mit jungen Spielern. „Er ist bekannt dafür, Talente zu entwickeln. Zeljko kommt aus der kroatischen Handball-Schule. Sein oberstes Ziel ist Tempo-Handball.“ Gasperov bestätigt: „Ja, wir wollen ein hohes Tempo gehen. Die Fehlerquote wird deshalb steigen. Also müssen wir viel trainieren.“

Abgegeben wurden die Routiniers Andras Bozso (41), Markus Wagesreiter (38), Patrik Nagy, Laszlo Kovacs sowie Maximilian Nicolussi.

Trainingsauftakt ist der 27. Juli. Zeh: „Wir wollen unsere junge Mannschaft, die auf Zukunft aufgebaut ist, in der Bundesliga konsolidieren.“ Obwohl es in der Corona-Abbruchssaison keinen Auf- und Absteiger gab, wird es Tulln in der spusu Challenge mit neuen Gegnern zu tun bekommen. Aus dem HC Bruck entstanden die BT Füchse. Trofaiach und HIB Handball Graz sind eine Spielgemeinschaft eingegangen, die unter dem Namen HIB Handball Grossschaedl Stahl Graz firmiert.