Patrick Salfinger ist neuer Trainer der Tullner Damen-Mannschaft. Mit seinen erst 27 Jahren ist er ein junger Coach, aber doch schon einige Zeit im Trainer-Geschäft. Von 2014 bis 2018 trainierte er in St. Pölten im Damen-, von 2018 bis 2020 im Herren-Bereich. „Peter Wallner (heute Jugendleiter des UHK Krems; Anm.) hat mich damals ins Boot geholt“, erinnert sich Salfinger, der seine aktive Karriere im Mai 2017 beendete.

Mitspieler von Bozso, Schmölz, Djukic & Co.

Er kam am linken Flügel zu Einsätzen in der HLA, war in der folgenden Bundesliga-Saison St. Pöltens erster Mitte-Aufbau-Spieler. Die Ex-Tulln-Leistungsträger Johann Schmölz, Andras Bozso und Damir Djukic waren Salfingers Klubkollegen, Ibish Thaqi sein Trainer.

Wie es der Zufall wollte, saß Salfinger in der Corona-Abbruchssaison bei beiden Spielen Tullns gegen St. Pölten auf der Betreuerbank der Landeshauptstädter. UHC-Torfrau Kathi Weber kennt er aus gemeinsamen Zeiten in St. Pölten.

Am vergangenen Donnerstag folgte ein erster, kleiner Schritt in Richtung Normalität, absolvierten Tullns Damen nach vier Outdoor-Trainings die erste Einheit in der Halle.

„Ich hoffe sehr, dass wir die neue Saison regulär starten können. Je länger die Pause dauert, umso schlechter ist es für den Mannschaftssport.“

Ein Austausch mit seinem Vorgänger Zeljko Gasperov, der ab sofort die Tullner Herrenmannschaft betreut, hat bereits stattgefunden. „Ich sehe es positiv, dass er noch im Verein ist und ich mir Hintergrundinformationen holen kann. Aber dann mache ich mir mein eigenes Bild.“

„Die Mannschaft möchte Meister werden“

Das Ziel für die kommende Saison ist das Obere Play-Off. „Die Mannschaft möchte um den Meistertitel kämpfen“, so Salfinger, dessen vorrangiges Ziel allerdings ein anderes ist: „Ich möchte unsere jungen Talente fördern. Alle sollen ihre Spielzeit bekommen und sich entwickeln dürfen.“ Auf lange Sicht, „so in drei, vier Jahren“, könnte der Aufstieg in die WHA ein Thema sein. Seine Philosophie? „Handball soll immer Spaß machen. Dann kommt der Erfolg ganz automatisch.“