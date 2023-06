Neue Gesichter beim Handballclub Tulln

Gleich sechs Spielerinnen des UHC Tulln beenden heuer ihre Handballkarriere: Kathi Weber, Nadine Burkert, Kerstin Schindl, Gabi Grossberger, Sophia Hüttmair und Sophia Sobotka werden nicht mehr aktiv spielen.

Allerdings bleiben Gabi Grossberger als Co-Trainerin von Patrick Salfinger und Kathi Weber als Trainerin der Torfrauen für die Damen und weibliche Jugend erhalten. „Gemeinsam mit Athletik-Trainer Heinz Vincze haben wir somit ein starkes Trainerteam für unsere WHA-Mannschaft“, weiß Obmann Günter Grossberger.

Drei Linkshänderinnen im neuen Quintett

Gemäß der Vereinsphilosophie konnten überwiegend junge Spielerinnen aus der Region als Neuzugänge gewonnen werden. Alina Stani, 27 Jahre, stößt als Torfrau vom Stammverein Hypo NÖ zum UHC und hatte zuletzt einen Leihvertag bei den MGA Fivers. Nicol Nejedlikova spielt im rechten Rückraum und ist Linkshänderin. In der Vergangenheit verstärkte sie den BT Füchse, davor den UHC Eggenburg. Die 24-jährige Slowakin stammt ursprünglich aus Bratislava, studiert und arbeitet aber in Wien. Ebenfalls im rechten Rückraum sowie Flügel und auch Linkshänderin ist die 21-jährige Lena Pfeifer vom Stammverein UHC Hollabrunn. Wie Stani wechselt sie von den Fivers nach Tulln. Die dritte Linkshänderin im Bunde, Sara Kojic (20 Jahre), ist ebenfalls im rechten Flügel zuhause, hat ihren Stammverein in Hard und kommt auch von den Fivers. Das Quintett der Neuzugänge wird von Sandra Zeitelberger (25 Jahre) vervollständigt. Die Rechtshänderin spielt im Rückraum Mitte, verstärkte zuletzt den UHC Stockerau und hat ihren Stammverein in Eggenburg.

„Es passt spielerisch und menschlich gut“

„Die Frauen passen spielerisch und menschlich gut in die Mannschaft. Außerdem bleibt der Stamm mit Raphaela Kugler, Hannah Ginsthofer, Viki Hopfeld und Valentina Hernach erhalten“, erklärt Grossberger. Apropos Ginsthofer: Sie wurde als eine von drei Spielerinnen zur Newcomerin des Jahres nominiert. Auf der Instagram- und Facebook-Seite von Handball Austria kann man für sie abstimmen.

Zurück zu den Neuen: Mit drei Linkshänderinnen kann Patrick Salfinger den Abgang von Soso Hüttmair kompensieren sowie Kugler und Ginsthofer im linken Rückraum einsetzen. Dadurch ergeben sich mehr taktische Möglichkeiten. Dank Zeitelberger steht ihm eine weitere Rückraumspielerin zur Verfügung, alle Positionen sind doppelt besetzt. Ziel ist es, das Tempo die ganzen 60 Minuten hochzuhalten, was nicht immer gelungen ist. Alina Stani wird mit der U-19-Nationalteamtorfrau Valentina Hernach das Torfrau-Gespann bilden. „Damit konnten wir fast alle Wunschspielerinnen von Patrick Salfinger verpflichten. Das Teambuilding wird erleichtert, da sich viele Spielerinnen schon aus Eggenburg oder von den Fivers kennen.“

Kommendes Wochenende tritt übrigens die weibliche U11 als Zweite der NÖ-Landesmeisterschaft bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in der Südstadt an.