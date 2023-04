Platz sieben für Tullnerinnen in Reichweite

Beide Mannschaften hatten den Klassenerhalt bereits in der Tasche und konnten im Nachtragsspiel dementsprechend befreit aufspielen.

Zur Pause sah Tulln schon wie der sichere Sieger aus. Plus sechs betrug der komfortable Vorsprung (18:12). Dieser schmolz in der zweiten Hälfte bedrohlich. Wiener Neustadt verkürzte Tor um Tor und erzielte sogar die Anschlusstreffer zum 22:21, 23:22 bzw. 24:23. Der UHC wankte, fiel aber nicht. Raphaela Kugler stellte mit zwei verwandelten Siebenmetern endgültig die Weichen auf Sieg. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr stark gespielt, sowohl in der Deckung, als auch im Angriff. Nach dem Seitenwechsel hat uns die Torfrau das Leben schwer gemacht. Auch in der Deckung sind wir nicht mehr so stabil gewesen. Aber wir sind auch beim Stand von Plus-Eins nicht nervös geworden“, freute sich Trainer Patrick Salfinger über den knappen Heimerfolg.

Tulln kletterte in der Tabelle auf Platz acht und hat nur zwei Punkte Rückstand auf den Sechsten. Am Samstag lädt der UHC Tulln zum letzten Heimspiel der Saison. Anpfiff in der Sepp-Welser-Sporthalle ist um 19 Uhr. Zu Gast sind die Füchse aus der Steiermark. Für Kathi Weber, Nadine Bormann, Kerstin Schindl, Sophia Sobotka, Sophia Hüttmair, Gabi Grossberger ist es ein Abschiedsspiel vor eigenem Publikum, sie werden mit Saisonende ihre Karriere beenden.