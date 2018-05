Das war Werbung für den Handball. Eine tolle Kulisse, eine knisternde Stimmung, fast schon Länderspiel-Atmosphäre, wofür nicht nur die begeisterten Fans, sondern auch die Profis am Mikro und Mischpult Markus Floth und Christoph Makovec verantwortlich zeichneten. Es war ein bis zur letzten Minute dramatisches Spiel – das einzige, was aus Tullner Sicht fehlte, war, dass der spannende Handball-Krimi kein Happy-End hatte.

600 Besucher sorgten für Rekordbesuch bei einem Meisterschaftsspiel in der neuen Sporthalle. Sie erlebten einen packenden Fight. Sie sahen Tulln vor und auch nach der Pause mit bis zu vier Toren in Führung gehen (9:5, 15. bzw. 24:20, 48.). 21 Minuten lang stand der UHC in der Bundesliga.

Schon vor der Pause fasste Johann Schmölz seine zweite Zwei-Minuten-Strafe aus, war damit rot-gefährdet. Tulln überstand die letzten Momente der ersten Halbzeit trotz zwischenzeitlicher Zwei-Mann-Unterzahl ohne Gegentreffer. Oliver Nikic hatte in dieser Phase Pech mit einem Stangenschuss, im Gegenzug traf Markus Mahr nur die Latte.

Zweite Hälfte begann turbulent

So turbulent, wie die erste Hälfte geendet hatte, begann auch die zweite. Atzgersdorf ging zwei Mal in Führung, Tulln konterte. Als Markus Fischer bei bereits angezeigtem Zeitspiel in Unterzahl mit einem herrlichen „Wuzzler“ vorbei an Werner Möstl, dem Handball-„Opa“ mit Tullner Vergangenheit, auf 20:18 stellte, stand die Halle Kopf (43.). Bozso warf Tulln fünf Minuten später wieder zwischenzeitlich in die Bundesliga (22:20), ehe im Gegenzug ein Tor von Mahr aberkannt wurde. Auf der Gegenseite stellte Nikic auf 23:20 und noch in derselben Minute Andrea Manica auf 24:20. Plus-vier.

Emotion pur bei Tullns Kreisläufer Maximilian Wolffhardt. | NOEN

Das Spiel schien entschieden, auch weil in dieser Phase Andreas Schwarz ein glänzender Rückhalt war und bei drei 1:1-Situationen sicher scheinende Gegentreffer verhinderte. Atzgersdorf blieb lästig, gab nicht auf. Und Tulln gelang 13 (!) Minuten lang kein Tor mehr! Als auch noch Markus Fischer, mit sieben Toren der beste Tullner Feldspieler, 60 Sekunden vor dem Ende verwarf und Hannes Jonsson im Gegenzug das 24:25 erzielte, war das Tullner Aus Gewissheit.

Nur Kleinigkeiten gaben den Ausschlag

Tulln hatte aber auch Pech. Zum Aufstieg in die Bundesliga fehlten letztlich nicht nur vier Tore, sondern bei Stangen- und Lattenwürfen nur Millimeter. Vorwerfen konnte man den Tullnern nichts. Kleinigkeiten gaben den Ausschlag in einem Entscheidungsspiel, das auch ganz anders hätte ausgehen können.

Kurz nach Schlusspfiff fiel Trainer Jörb Sibral eine Analyse schwer. „Es war eine reine Nervengeschichte. Vor allem in der Deckung sind uns Fehler passiert, die uns nicht so oft passieren dürfen. Das Ganze ist eine herbe Enttäuschung, das muss man erst einmal verdauen …“