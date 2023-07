Silbermedaille für Valentina Hernach und Co.

Nach zwei Testspielen gegen Tschechien ging das Österreichische U19-Nationalteam der Damen gut vorbereitet in die U19-Europameisterschaft, die im Kosovo ausgetragen wurde. Auch Valentina Hernach vom UHC-Tulln war als Torfrau dabei.

Bereits in den ersten Spielen der Gruppenphase zeigte sich, dass mit den Österreicherinnen zu rechnen ist. Gegen Lettland gelang ein souveränes 37:22. Hernach stand einige Zeit im Tor und konnte 30 Prozent der Schüsse auf ihren Kasten abwehren.

Es folgte ein 38:21-Erfolg gegen die Auswahl aus Israel, diesmal ohne Einsatz der UHC-Spielerin. Mit den beiden Erfolgen in der Tasche ging es am Donnerstag gegen Polen auch schon um den Gruppensieg, der den direkten Einzug ins Semifinale bedeutete. Auch hier blieben die Österreicherinnen mit 30:19 siegreich. Ein richtiger Kracher war dann das Semifinale gegen die Slowakei. Am Ende der spannenden Partie setzten die Österreicherinnen sich mit 27:26 durch und standen somit im Finale.

Erst dort setzte es dann eine Niederlage. Die italienische Auswahl war zu stark für Hernach und Co., die sich mit 21:29 geschlagen geben musste, aber auf die Silbermedaille durchaus stolz sein dürfen.