„So kann's weiter gehen“

Tulln steckte trotz eines schnellen 1:4-Rückstands nicht auf. Es gelang tatsächlich, den großen Favoriten zu ärgern und voll zu fordern. Fünf Minuten vor der Pause erzielte Topscorerin Raphaela Kugler mit ihrem fünften von insgesamt acht Toren den Ausgleich (12:12). Hannah Ginsthofer brachte Tulln sogar in Führung - das 14:13 sollte zugleich aber das erste und letzte Mal sein, dass Tulln die Nase vorne hatte.

UHC-Trainer Patrick Salfinger musste auf die erkrankten Lisa Felsberger und Nadine Bormann sowie die beruflich verhinderte Kerstin Schindl verzichten. „Aber auch ohne sie haben wir eine gute Partie abgeliefert. Wir sind gut in der Abwehr gestanden. Im Finish waren wir etwas zu hektisch und unerfahren.“ Konkret meinte Salfinger Überzahlsituationen, „in denen wir uns nicht klug angestellt, die Bälle hergeschenkt und schnelle Gegentore kassiert haben. Und beim Stand von Minus-vier war in den letzten drei bis fünf Minuten nichts mehr zu machen.“

Unter dem Strich überwog aber das Positive. Das Verlieren gegen Ferlach ist kein Beinbruch, denn immerhin rückten die Kärntnerinnen nach dem Auswärtssieg in Tulln auf den zwischenzeitlich zweiten Tabellenplatz vor. Und die Tatsache, dass der UHC kräftigen Widerstand leistete und das Spiel über weite Strecken ausgeglichen halten konnte, zeugt von einer starken Leistung, auf die Tulln aufbauen möchte. „So soll’s weiter gehen!“ Weiter geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Atzgersdorf.