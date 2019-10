Tulln schlitterte in der Steiermark in die dritte Niederlage in Folge.

Der Ausfall wichtiger Spieler war nicht zu kompensieren. Maximilian Nicolussi war wegen seines Studiums verhindert, Oliver Nikic wurde von Krems nicht freigestellt, bestritt zeitgleich das Abschlusstraining für das am nächsten Tag stattfindende Auswärtsspiel bei der HSG Bärnbach/Köflach. Während des Spiels schied Markus Wagesreiter verletzt aus. „Sein Unterschenkel hat wieder zugemacht“, bedauerte Trainer Jörg Sibral.

Tulln war personell unterbesetzt und es nur eine Frage der Zeit, „bis uns die Luft ausging“. Drei, vier, maximal fünf Tore betrug der Rückstand der Gäste. Als Andras Bozso (21:18, 23:20) und Patrik Nagy (23:20) auf Minus-Drei stellten, schien noch etwas möglich. Ein 3:0-Run auf 26:20 war die Vorentscheidung. „Wir haben riskieren müssen und Tore bekommen, die wir normal nicht kriegen. Die Niederlage war höher, als sie sein hätte müssen.“

Am kommenden Wochenende ist Länderspielpause. Die Rückrunde wird mit einer Doppelrunde eingeläutet. Am Freitag empfängt Tulln Bruck. Der UHC rechnet sich nach der knappen Auftakt-Niederlage durchaus Chancen aus. „Auswärts hat nicht viel gefehlt.“ Weiter geht es bereits am Sonntag darauf mit dem Auswärtsspiel gegen Vöslau.

ÖHB-CUP: ABSAM - TULLN 18:39. Tulln ist im Cup eine Runde weiter. Der Landesliga-Verein aus Tirol war kein Stolperstein. Trotz fünfstündiger Anreise mit zwei Kleinbussen feierte der UHC einen überzeugenden Sieg. Sibral möchte nicht von erfüllter Pflicht reden: „Selbst haben wir als Landesliga-Verein schon Bundesliga-Klubs eliminiert. Und andere Bundesligisten waren in dieser Runde knapp davor rauszufliegen.“ Tatsächlich lag Bruck in Gänserndorf zur Halbzeit in Rückstand, retteten sich die Fivers 2 erst in der Verlängerung in die zweite Cup-Runde. „Absam ist marschiert. Das sind unsere Jungen aber auch, sie haben ihre Sache sehr brav gemacht.“