Tulln in der WHA angekommen

Spätestens am Samstag sind die Tullner Handball-Damen in der WHA so richtig angekommen. Der Aufsteiger jubelte im siebenten Spiel über den ersten Saisonsieg! Und das in der unangenehm zu bespielenden Korneuburger Halle, wo viele Zuschauer und laute Trommeln stets für einen echten Heimvorteil sorgen. Riesengroß war die Last, die von den Schultern fiel. Auch bei Trainer Patrick Salfinger. „Der größte Druck, den wir alle in uns hatten, ist jetzt weg.“

Tulln zeigte sich gegen den unmittelbaren Gegner im Abstiegskampf verbessert: „Wir waren im Angriff geschlossener als zuletzt, haben weniger Fehler gemacht und unsere Chancen konsequenter genutzt.“

Zur Matchwinnerin avancierte die junge Torfrau Valentina Hernach, welche die erkrankte Kathi Weber hervorragend ersetzte und eine Top-Quote gehaltener Bälle hatte. „Sie war unfassbar gut“, gratulierte Salfinger. Melanie Baric, die in ihrer Jugend in Tulln begonnen und die letzten zwei Jahre bei den Fivers gespielt hatte, bestach am rechten Flügel mit einer fast 100-Prozent-Quote. Mit sechs Toren machte sie das halbe Dutzend voll. Beste Werferin des Abends war Raphaela Kugler mit neun Treffern. Aber auch der Rest der Mannschaft überzeugte. „Es war eine super Partie von allen! Das, was wir die ganze Woche trainiert haben, haben wir sehr gut umgesetzt.“

Die ersten zehn Minuten verliefen ausgeglichen. Nur sechs Tore (3:3) zeugen von einem bis dahin beiderseits fehleranfälligen Spiel. Dann kam Tulln auf. Die Gäste erkämpften sich dank einer stabileren Deckung eine Vier-Tore-Pausenführung. Diese wuchs auf sechs Tore an (12:18, 14:20). Dieser komfortable Vorsprung wurde zwar kleiner (bis hin zum Minus-Eins – 22:23/51.), aber dank eines 3:0-Runs zum 22:26 über die Linie gerettet.

Weiter geht es mit dem nächsten richtungsweisenden Auswärtsspiel. Tulln hat wegen der Länderspielpause drei Wochen Zeit, um sich auf die Partie in Dornbirn vorzubereiten. „Hoffentlich stecken wir die siebenstündige Anreise mit dem Bus gut weg.“