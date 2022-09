Tulln lag im Derby schon vorne! „Uns hat nicht viel gefehlt!“

Werbung

Tullns Damen bewiesen, dass sie in Österreichs 1. Liga gehören. Sie haben das Auftaktspiel in der WHA zwar nicht gewonnen, aber eine anständige Leistung geboten und durften erhobenen Hauptes die Heimreise antreten. Es war mehr drinnen als die am Ende knappe 21:24-Niederlage.

„Viel hat nicht gefehlt“, weiß Trainer Patrick Salfinger. „Schade. Aber für das erste Spiel in der Liga bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“

Und er richtet den Blick bereits nach vorne: „Wenn alle Mädels nur ein bisschen routinierter werden, dann denke ich, dass wir bald einen Sieg einfahren können.“ Vielleicht ist es schon am Wochenende soweit, wenn sich Feldkirch in Tulln ein Stelldichein gibt.

Die Vorarlbergerinnen haben ihre Erstrundenpartie gegen Graz mit 23:22 für sich entschieden. „Der Gegner ist schwer einzuschätzen. Ich denke aber, dass ein Sieg drinnen ist.“ Worauf es ankommen wird? „Dass wir in der Deckung eine ähnlich gute Leistung wie in Stockerau abrufen und im Angriff konzentriert bleiben.“

In Stockerau lag Tulln zwischenzeitlich in Führung. Mit einer Auszeit leitete Salfinger einen 4:0-Run von 7:5 auf 7:9 ein. Es war nicht einmal die erste Tullner Zwei-Führung im Spiel – gleich zu Beginn hatten die Gäste mit 3:1 die Nase vorn gehabt. Mit Plus-Zwei ging es auch in die Pause (8:10). „Unsere Abwehr hat sehr gut gespielt. Und Kathi Weber im Tor hervorragend gehalten.“

Unkonzentriertheiten zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden bestraft. Stockerau baute den Vorsprung sukzessive auf fünf, dann sogar sechs Tore aus (23:17).

„Technische Fehler haben zu schnellen Gegentreffern geführt. Diese Phase hat leider eine Viertelstunde gedauert, weshalb der Rückstand immer größer geworden ist.“