Tulln „überlief“ die Stockerauerinnen

Die Serie von Tulln geht weiter, jene von Stockerau ist zu Ende. Tulln feierte den dritten Sieg in Folge, den vierten im fünften Liga-Spiel, während die Lenaustädterinnen nach drei vollen Erfolgen wieder in eine Niederlage schlitterten.

Damit verschaffte sich der Aufsteiger Luft im Abstiegskampf. Schon sechs, nach Verlustpunkten acht Zähler beträgt der Vorsprung auf Tabellenschlusslicht Dornbirn.

Im Derby gegen Stockerau gelang Revanche für die knappe Auswärtsniederlage. Die Weichen auf Sieg wurden schon in der ersten Halbzeit gestellt. Ab der vierten Minute lag der UHC immer in Führung und baute diese sukzessive aus – zwischenzeitlich auf elf (!) Tore.

„Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt“, jubelte Trainer Patrick Salfinger. Er lobte insbesondere die „stabile Deckung“ und das hohe Tempo nach vorne. „Wir sind die Stockerauerinnen regelrecht überlaufen und haben aus erster und zweiter Welle viele Tore geworfen.“ Ermöglicht wurden diese von der starken Deckungsleistung und nicht zuletzt von Torfrau Kathi Weber, „die eine unglaublich gute Leistung geboten hat“.

Die zweite Halbzeit verlief zunächst hektisch, und Unkonzentriertheiten schlichen sich in das Tullner Spiel ein. Hinzu kam der frühe Ausschluss von Viki Hopfeld. Stockerau gelang Resultatskosmetik, „aber unser Sieg war nie in Gefahr“.

Gleich elf verschiedene Tullnerinnen trugen sich beim Torfestival (in Summe 69 Treffer in 60 Minuten) in die Schützenliste ein.