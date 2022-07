Tulln und Hollabrunn gehen Kooperation für die Zukunft ein

Werbung

Diese Nachricht schlug ein: Der UHC Hollabrunn und der UHC Tulln gehen ab der kommenden Saison gemeinsame Wege. Wie es dazu kam, was das bedeutet und welche Vorteile man sich davon erhofft, haben wir im großen Überblick:

Die Ausgangslage

Bereits im Frühjahr wurden erste Kontakt geknüpft, als absehbar war, dass die Tullner Herren aus der Bundesliga absteigen und die Damen in die WHA aufsteigen werden. So kam es dann auch und erschwerend kam zwischenzeitlich noch hinzu, dass Tulln aus wirtschaftlichen Gründen keinesfalls mehr eine Zweitligamännermannschaft stellen wollte bzw. konnte.

Beim UHC Hollabrunn stellte sich im weiblichen Bereich wiederum die Frage, ob man für die talentierten Mädels der letztjährigen Unter-16 eine eigene Landesligamannschaft machen sollte, da diese in der WHA Challenge voraussichtlich noch zu wenig Spielzeiten bekommen würden.

Im Männerbereich wiederum hatte man einige Abgänge zu verzeichnen, die man noch nicht zur Gänze mit eigenen Talenten auffüllen konnte und war auf Talentsuche.

Das bringt‘s den Damen

Als Aufsteiger in die WHA Meisterliga musste Tulln nunmehr eine eigene U18 nennen, wofür man aber nicht über ausreichend Spielerinnen verfügte. Der UHC Hollabrunn springt daher in dieser Altersklasse in die Bresche und füllt mit den 17-jährigen Mädels den U18-Kader von Tulln auf.

Der Vorteil für Hollabrunn ist wiederum der, dass die Nachwuchstalente altersadäquat spielen können und natürlich auch zusätzlich in der WHA Challenge eingesetzt werden. „Ohne die Zusammenarbeit mit Hollabrunn wäre der Aufstieg unserer Damen in die WHA-Meisterliga möglicherweise an der fehlenden U18 gescheitert.“ so UHC Tulln-Obmann Günter Grossberger.

Das bringt‘s den Herren

Bei den Herren hat Tulln nun eine Landesligamannschaft genannt, die in der gemeinsamen Liga mit Wien antreten wird. Hollabrunn hat wiederum keine Männerklassemannschaft mehr genannt, da hier sowieso ein permanentes Quantitätsproblem vorherrschte. Die verbliebenen Spieler haben dafür nun die Möglichkeit, sich in der Landesligamannschaft einzubringen und können damit neue Erfahrungen in der „Ostliga“ sammeln.

Die HLA Challenge-Mannschaft profitiert wiederum dadurch, dass ihre Leistungsträger wie Oliver Nikic, Maximilian Wolffhardt und Felix Irlacher nicht verloren gehen, sondern weiterhin im Rahmen der Spielgemeinschaft beim UHC Hollabrunn aktiv sind. Gleichzeitig werden einige Tullner Nachwuchstalente das Hollabrunner Future Team verstärken und können sich dadurch enorm weiter entwickeln.“ Gerade bei der Tullner Herrenmannschaft war es uns wichtig, jedem Spieler Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. In der Landesliga-Mannschaft in Tulln, für die jungen Spieler im Future Team in Hollabrunn und für unsere Leistungsträger, die Möglichkeit, weiter in der HLA Challenge zu spielen,“ so Grossberger.

Das bringt‘s dem Nachwuchs

Auch im Nachwuchsbereich kooperiert man mit vielen Teams, um damit in einigen Altersgruppen die Quantität aber auch die Qualität nachhaltig zu heben. Als bestes Beispiel dient hier die neue U16-Mannschaft, die österreichweit im Elitecup an den Start gehen wird. „Wir haben bereits in der abgelaufenen Saison mit dieser Mannschaft zusammengearbeitet und leider nur ganz knapp das „Final Four“ verpasst“, so Gedinger.

Mit Klaus Makovec, dem UHC-Aufstiegskapitän im Jahr 2005, auf Tullner Seite und Vlatko Mitkov und Jörg Sibral auf Hollabrunner Seite sind absolute Handballexperten am Werk. „Wir werden mit diesem Team drei Mal wöchentlich gemeinsam trainieren, sowohl in Tulln als auch in Hollabrunn. Damit haben wir eine schlagkräftige und auch quantitativ starke Mannschaft, von denen wir möglichst viele zeitnah ins Future Team bzw. danach in Richtung Kampfmannschaft entwickeln wollen,“ sieht Hollabrunn-Obmann Gedinger auch hier sehr gute Ansätze.

Das Fazit

„Unser Ziel ist es, dass wir allen Vereinsmitgliedern ein Training bieten können, dass sowohl alterstechnisch aber auch leistungstechnisch an die Ansprüche der unterschiedlichen Klassen angepasst ist. Ich denke, dass uns das gut gelingen wird“, so Grossberger abschließend.