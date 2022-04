Tullner Herren vor dem Aus in der Bundesliga

Werbung

Es ist ein Paukenschlag. Der UHC Tulln kündigte an, seine Herren-Mannschaft aus der HLA-Challenge zurückziehen zu müssen. Aus finanziellen Gründen! Die Spieler reagierten mit großer Bestürzung und wollen um den Fortbestand der Herren-Bundesligamannschaft kämpfen.

Die Herren vor dem Aus

Obmann Günter Grossberger: „Der Kassasturz hat ergeben: Wir können das Budget für die Herren einfach nicht mehr auftreiben. Es wäre unverantwortlich, weiter zu machen, wenn wir jetzt schon wissen, dass es sich nicht ausgeht. Der Herrenbereich ist nun einmal der größte Brocken. Der Fehlbetrag ist zu groß.“ Es fehlen Sponsor-Gelder und Einnahmen aus der Messe.

„Mir tut das selbst sehr weh“

Sportstadtrat Wolfgang Mayrhofer zeigte durchaus Verständnis: „Ich bin überzeugt, dass diese Entscheidung nach umfassender Beurteilung schweren Herzens gefallen ist. Als zuständiger Stadtrat und Fan des UHC tut mir das natürlich sehr weh, ist aber zu respektieren. Wenn ein finanziell aufwendiger Herren-Bundesligabetrieb derzeit nicht zu bewerkstelligen ist, muss man diesen Schritt setzen, um den Verein nicht zu gefährden.“

Die Spieler selbst fühlen sich fallen gelassen. „Wir wollen nicht aufgeben und werden alles versuchen, selbst das fehlende Geld aufzutreiben“, so Marcus Zupanac. Er selbst hatte sein Comeback gefeiert, um mitzuhelfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Eine Konkurrenz zur Damenmannschaft, die vor dem Aufstieg in die WHA steht, sieht er nicht: „Die Damen haben es sich verdient. Der Aufstieg sei ihnen vergönnt.“

Spieler Philipp Wottawa fürchtet zurecht um die Zukunft des UHC Tulln: „Ohne Vorbilder in einer Bundesliga-Mannschaft wird es schwer, die Kinder beim Verein zu halten. Viele von uns sind beim UHC Tulln groß geworden, haben sich von der Jugend in die Kampfmannschaft hoch gearbeitet und vor drei Jahren den lang ersehnten Aufstieg geschafft. Und plötzlich soll alles vorbei sein?“

Und weiter: „Wir geben nicht so schnell auf und werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Tulln in der Liga zu halten. Wir werden uns zusammen setzen und ein Konzept ausarbeiten, wie wir mit Tullner Sponsoren den finanziellen Klassenerhalt schaffen können. Auch sportlich werden wir bis zum letzten Spieltag alles geben.“ Trainer Friedrich Zenk unterstützt seine Spieler bei ihrem ehrenhaften Kampf und hofft auf den öffentlichen Druck: „Die Mannschaft will weiter HLA spielen, sich selbst verwalten, eigenständig Sponsoren suchen und alles organisieren, was sonst noch dazu gehört. Hoffentlich trägt der Vorstand eine solche Eigenverwaltung mit.“

Zeljko Gasperov trainierte sowohl die Damen, als auch die Herren und betreut aktuell die männliche U 14. Er ist von der aktuellen Entwicklung sehr betroffen: „Der Verein sollte jetzt die letzten Kräfte mobilisieren, um das Aus in der Bundesliga zu verhindern. Sportlich wird die Mannschaft den Klassenerhalt schaffen, sie hat Qualität.“

„Man nimmt der Jugend die Perspektive“

Jörg Sibral hat den UHC Tulln als Trainer zurück in die Bundesliga geführt. Aktuell ist er Betreuer von Hollabrunn. Dorthin könnte ein Teil jener Tullner wechseln, welche weiterhin in der HLA-Challenge spielen möchten. „Es wäre sehr schade, kampflos aufzugeben. Ich selbst war sieben Jahre dabei, habe am letzten Platz in der Landesliga angefangen. Es war sehr viel Aufbauarbeit nötig. Ich bin lange genug dabei gewesen und weiß, wie lange es dauert, bis man den Aufstieg schafft. Das sollte man nicht so leichtfertig aufgeben. Da mache ich lieber mit einer günstigen Mannschaft weiter und steige mit jungen Spielern mit fliegenden Fahnen ab.“ Apropos Jugend: „Wenn es keine Bundesliga-Mannschaft mehr gibt, nimmt man dem Nachwuchs die Perspektiven.“

Die Bundesliga-Lizenz kann Tulln übrigens nicht verkaufen, wie man es vor Jahren nach dem freiwilligen Abstieg aus der HLA über den Umweg einer Spielgemeinschaft mit Ferlach getan hat. Der ÖHB hat einer solchen Vorgehensweise den Riegel vorgeschoben: „Eine Spielgemeinschaft gibt es nur noch mit Vereinen desselben Landesverbandes. Und wenn eine SG wieder aufgelöst wird, muss der höher-klassige Verein in seine alte Leistungsstufe zurück kehren“, weiß Sibral, der beim ÖHB für den Spielbetrieb zuständig ist.

Trainer Fritz Zenk, der ursprünglich geholt wurde, um den UHC zum Klassenerhalt zu führen, soll die Saison als Trainer zu Ende bringen. Grossberger: „Das, was unser Trainer macht, hat Hand und Fuß. Ich war schon immer der Meinung, dass es besser ist, einen Trainer zu holen, der die Spieler besser macht, als einen fertigen Spieler. Und in den kommenden Wochen sollen unsere Spieler weiter ausgebildet werden, auch wenn sie dann den Verein verlassen.“

Mit einer Ungarin in die WHA-Meisterliga

Den Damen soll der Aufstieg in die WHA ermöglicht werden. Grossberger: „Es wäre nicht fair, wenn wir ihnen den Aufstieg verwehren. Der finanzielle Aufwand ist auch deutlich niedriger als bei den Herren.“

Schon zwei neue Spielerinnen stehen fest. Für die neue Saison verstärkt sich Tulln mit Isa Felsberger und der Ungarin Petra Nagy, die beide mit Zwickau in die 1. Liga Deutschlands aufgestiegen sind.