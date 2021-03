UHC-Tulln-Coach Günter Grafelmann setzt im Training neue Impulse. Er lädt ein Mal pro Woche Spartentrainer anderer Sportarten ein. Den Auftakt machte Anja Albrecht, Aerobic-Trainerin der Sportunion Tulln. Statt Handball hieß es „Iron Pump“.

Aerobic-Training mit Muskelkater-Garantie

„Die Jungs waren begeistert und hatten dann zwei Tage Muskelkater.“ Für weitere willkommene Abwechslung werden Fußball-, Basketball und American-Football-Trainer sorgen. Spinning, Schwimmen etc. sollen folgen, wenn es Corona erlaubt. „Mir ist es wichtig, mit Vereinen der Region zu kooperieren und gleichzeitig von anderen Sportarten zu partizipieren“, so Grafelmann. Auch handball-spezifisch würden sich die neuen Trainingsmethoden bewähren: „Es geht um das taktische Denken, um das Antizipieren. Die Laufweg-Entscheidungen fallen ohne Ball. Viele laufen viele Kilometer nur seitwärts. Das hat im Aufbauspiel nichts verloren. Das Tor steht vorne, nicht daneben.“

Gegen Atzgersdorf verfiel Tulln noch zu oft in alte Muster. Der UHC wird den Grunddurchgang am letzten Platz beschließen. Das steht nach der klaren Heimniederlage fest. Trotzdem ist das Auswärtsspiel in St. Pölten nicht bedeutungslos. Im Gegenteil. „Das ist ein Vier-Punkte-Spiel“, weiß Grafelmann um die Wichtigkeit des Derbys. Denn nach dem Grunddurchgang geht es mit halbierten Punkten weiter. Und wird in St. Pölten ein voller Erfolg eingefahren, wäre Tulln punktegleich mit Graz und würde das Abstiegs-Play-Off mit nur zwei Punkten Rückstand auf St. Pölten in Angriff nehmen.

„Wir trainieren besser,als wir spielen“

Um mit einem Sieg in St. Pölten spekulieren zu dürfen, wird allerdings eine Steigerung notwendig sein. Die Leistung gegen Atzgersdorf war schlecht.

Was Trainer Grafelmann besonders zu schaffen machte: „Wir trainieren viel besser, als wir spielen.“ Und: „Wir haben genau gewusst, wie Atzgersdorf spielt. Genau gewusst, dass sie keinen Shooter haben und dass wir deshalb nichts auf neun Metern zu suchen haben.“ Trotzdem attackierte Tulln zu hoch. So gab man dem Gegner Räume und Lücken, die Atzgersdorf auch fand. Das Spiel wurde in der Abwehr verloren – wiewohl nur 23 erzielte Tore auch der Offensive kein gutes Zeugnis ausstellen.

Die lange Corona-Pause ließ Grafelmann nicht als Ausrede gelten. „Nein, das war nicht entscheidend.“ Entscheidend sei vielmehr gewesen, dass es Tulln in der engen Phase nicht schaffte, den nächsten Schritt zu setzen. „Wir müssen viel cooler werden. Als wir uns auf Minus-zwei heran gekämpft haben, sind wir plötzlich nervös geworden.“