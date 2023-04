UHC Tulln jubelt über Klassenerhalt

Werbung

Tullns Handballerinnen haben es geschafft. Drei Runden vor Saisonende steht fest: Sie bleiben in Österreichs höchster Leistungsstufe, der WHA-Meisterliga.

Nach dem 28:24-Heimsieg gegen HIB Graz kannte der Jubel keine Grenzen. Das zahlreich gekommene Publikum gab Standing-Ovations. Die Spielerinnen tanzten am Spielfeld und dann auch einen Stock höher in den Zuschauerrängen. Der Druck, der von den Schultern fiel, war riesig. Das Ergebnis des eine Stunde zuvor angepfiffenen Parallelspiels von Tullns direkten Konkurrenten im Abstiegskampf machte den Abend perfekt. Dank Wiener Neustadts knappem Heimsieg gegen Schlusslicht Dornbirn steht Tullns Klassenerhalt auch rechnerisch fest.

Das Spiel gegen die Steirerinnen war ein hartes Stück Arbeit. Graz erwischte den viel besseren Start und führte nach neun Minuten mit 6:1! Nur zehn Minuten später war Tulln aber wieder im Geschäft. Flügel Melanie Baric erzielte im Gegenstoß den Ausgleich zum 9:9. Es war ein Schlagabtausch mit wechselnden Führungen, attraktiven Spielzügen und spektakulären Toren. Die Vorentscheidung: Tulln stellte mit einem 5:0-Run von 15:17 auf 20:17. Und die Führung hielt bis zum Schluss – vor allem dank der starken Verteidigungsleistung und der guten Torfrau Valentina Hernach. Und im Angriff waren Hannah Ginsthofer und Petra Nagy blendend aufgelegt, beide machten mit je sechs Toren das halbe Dutzend voll. Die Ungarin holte überdies die meisten der fünf Siebenmeter heraus, von denen Raphaela Kugler den ersten vergab, aber die folgenden vier verwertete. Wichtige Tore erzielte auch die erst spät eingewechselte Viki Hopfeld vom Kreis. „Ich bin glücklich und stolz. Stolz auf die Mädls, stolz auf den Trainer und stolz auf alle im Verein, die mitgeholfen haben. Es macht riesigen Spaß, wenn soviele Leute in der Halle sind“, strahlte Obmann Günter Grossberger. Sein Stellvertreter Klaus Achtsnit hatte als Hallensprecher Vollgas gegeben und für tolle Stimmung auf den Rängen gesorgt. „Das war Werbung für den Handballsport! Auch heute waren Zuschauer da, die vorher noch nie ein Handballspiel gesehen haben. Sie waren geflasht, wie schnell es in diesem Sport gehen kann.“

Trainer Patrick Salfinger hatte mit seinem beim Stand von 1:6 genommenem Timeout die Aufholjagd eingeläutet. Was er seinen Schützlingen gesagt hat? „Da war gar kein großer Input nötig. Es ist in erster Linie darum gegangen, den Spielfluss des Gegners zu brechen. Wir haben dann zwei schnelle Tore geworfen, und es hat Klick gemacht. Wir haben ab dem Timeout eine gute Deckung gespielt. Das war heute ausschlaggebend.“

Nach dem Schlusspfiff mischten sich die Handballerinnen noch im Dress unter das Publikum, um den Sieg und Klassenerhalt zu feiern. „Es fühlt sich so wie der Meistertitel an!“, so Sabrina Klein.

„Ich freue mich riesig, dass es die Handballerinnen geschafft haben. Sie sind ein Aushängeschild des Tullner Sports“, freute sich Sportstadtrat Wolfgang Mayrhofer mit dem UHC Tulln mit.

Drei Spiele hat Tulln noch zu absolvieren. Der Druck ist weg, alles, was jetzt noch kommt, ist Draufgabe. Für Kerstin Schindl, Gabi Grossberger sowie die Torfrauen Kathi Weber und Nadine Bormann wird das Saisonfinish zur Abschieds-Tournee. Sie beenden ihre Karriere. Am kommenden Freitag steigt das Heimspiel gegen Wiener Neustadt, am Samstag, 29. April, die Heimpartie gegen die Füchse, ehe es zum Abschluss nach Wiener Neustadt geht.