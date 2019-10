Tulln drängte die Steirer an den Rand einer Niederlage. Der UHC lag nie in Rückstand, führte zur Pause mit vier Toren (17:13), war auch sieben Minuten vor Schluss mit Plus-Drei vorne (29:26). Trainer Jörg Sibral trauert natürlich einem möglichen Sieg hinterher, ist mit dem Ergebnis aber auch nicht unzufrieden. „In Trofaiach einen Auswärtspunkt zu holen, ist in Ordnung.“

Tulln steigerte sich gegenüber dem Margareten-Spiel, bot die bisher beste Saisonleistung. „Das war wirklich sehr solide, vor allem in der ersten Halbzeit. Am Ende war auch Pech dabei.“ Den ersten Matchball vergab Tulln in Überzahl vom Flügel, auch Markus Wagesreiter hatte den möglichen Sieg auf der Wurfhand. „Trofaiach hat mit der schnellen Mitte bzw. der zweiten Welle viel Druck erzeugt und uns vor einige Probleme gestellt, da wir von Angriff zu Verteidigung oft wechseln.“

Am Samstag, 18.30 Uhr, empfängt Tulln im Derby Korneuburg. „Die alte Rivalität wird wieder aufleben. Das Spiel wird ein Reißer“, hofft Sibral auf eine „Bombenstimmung“, eine volle Halle. „Das wäre im Laola-1-Live-Spiel der Runde eine gute Werbung.“

TULLN – FIVERS 2 27:31. Tulln lief von Beginn weg einem Rückstand hinterher. Dieser hätte sogar noch höher ausfallen können. Die bis Mittwoch punktelos gewesenen Margaretner vergaben vier Siebenmeter hintereinander: Marc-Andre Hanold warf ebenso an die rechte Stange wie Leander Brenneis, Fabian Glätzl scheiterte zwei Mal en suite an Mario Vizvary.

Der UHC kam vor der Pause noch einmal heran, hätte auch mit einem X in die Halbzeit gehen. Symptomatisch für das Spiel, dass die Ausgleichschance leichtfertig vergeben wurde. Goalie Florian Haag versteckte sich bei einem Unterzahl-Spiel seiner Mannschaft am rechten Spielfeldrand, täuschte ein leeres Tor an und verleitete die in Ballbesitz gekommenen Tullner so zu einem überhasteten Wurf vom eigenen Kreis – um den Ball dann sicher zu fangen. Und so ging es statt 11:11 mit 10:12 in die Kabinen …

Die Summe kleinerer und größerer Fehler machten den Unterschied aus. Ein Beispiel: Oliver Nikic hatte im Gegenstoß das 16:16 auf der Wurfhand, scheiterte an Haag. Im Gegenzug fiel das Minus-zwei.

In der Schlussviertelstunde brachte Nikic Tulln zum ersten und letzten Mal in Führung (21:20), Nikic warf auch das 22:22 – die letzte Pattstellung. Ein Stürmerfoul von Maximilian Nicolussi und zwei Zwei-Minutenstrafen gegen die Kreisläufer Maximilian Wolffhardt und Marcus Zupanac rückten einen Punkt in weite Ferne. Ein 4:0-Run der Wiener von 25:27 auf 25:31 binnen zwei Minuten war die endgültige Entscheidung.