UHC Tulln: Mit Spielwitz zum Tabellenführer

Samstag feiert Fritz Zenk bei den Tullner Herren sein Trainer-Debüt. Es könnte schwieriger kaum sein. Denn der UHC ist Tabellen-Letzter und gastiert auswärts beim Ersten, der mehr als drei Mal soviele Punkte eingefahren hat.

Jammern gibt es keines. Der Deutsche nimmt die Herausforderung gerne an. „Wenn man beim Tabellenführer spielt, gibt es nicht viel zu verlieren. Wenn wir in Leoben etwas holen – und wir fahren nicht dorthin, um uns gleich geschlagen zu geben, – dann wäre das ein absoluter Bonuspunkt.“ Leoben ist klarer Favorit. „Die Steirer haben eine ausgebuffte Mannschaft mit vielen Ex-Profis. Wir wollen das mit viel Spielwitz ausgleichen. Wir freuen uns auf Leoben.“

Zuletzt probte Tulln zwei Mal gegen Landesliga-Schlusslicht Eggenburg den Ernstfall. Das Auswärtsspiel ging knapp verloren (30:31), am Samstag feierte Tulln einen ungefährdeten Heimsieg.

Fast zwei Monate hat die Meisterschaftspause gedauert. Die Vorbereitung auf die finale Phase des Grunddurchgangs verlief durchwachsen. Vorbereitungsspiele in der Slowakei mussten wegen Coronafällen beim Gegner, aber auch Tulln abgesagt werden. Tulln klagte über einige Ausfälle, zuletzt fehlte Max Wolffhardt. Drei Wochen konnte Lorenz Wutzl aus Studiengründen nicht trainieren. So sind Alexander Fritz bzw. Oliver Nikic erste Wahl für die Spielmacher-Position, die nach der Verletzung von Lukas Majbik neu besetzt werden muss.

Es wurde kein neuer Spieler verpflichtet, dafür gibt es zwei Comebacker. Kreisläufer Marcus Zupanac machte einen Rücktritt vom Rücktritt, um dem UHC Tulln in der schwierigen Zeit zu helfen. Auch Dominic Bonic läuft wieder für Tulln aufs Feld.

Wo Zenk die Hebel ansetzen möchte? „Die Angriffe müssen besser vorbereitet werden. Wir müssen die gegnerische Abwehr mehr in Bewegung bringen, dürfen nicht aus dem Stand spielen.“ In der Abwehr setzt Zenk weiter auf eine 6:0-Deckung, die er allerdings „intensiver und offensiver“ interpretiert. „Wir müssen mit unseren schnellen Spielern aus der Abwehr heraus schnelle Gegenstöße laufen.“ Die Mannschaft sei besser, als es die Tabelle vermuten lässt. „Wir dürften nicht am letzten Platz stehen!“ Fünf Runden hat Tulln noch Zeit, um den Zwei-, bzw. Vier-Punkte-Rückstand auf Fünfhaus bzw. St. Pölten aufzuholen, ehe das Play-Off beginnt.